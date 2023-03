﻿Streik am Montag, 27. März: Fahren die Schulbusse in SH trotzdem?

Ein Mega-Streik am Montag, 27.03., legt große Teile des Verkehrs lahm. Eltern fragen sich nun, ob in Schleswig-Holstein Schulbusse am Montag fahren oder vom Großstreik betroffen sind. Die wichtigsten Infos zu den Schulbussen im Kreis Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und der Stadt Neumünster.

Der Mega-Streik am 27. März wirkt sich auch auf den Verkehr in der ganzen Region aus. Schulbusse in Schleswig-Holstein werden in den meisten Landkreisen aber vom Streik am Montag nicht betroffen sein.

Rendsburg. Ein bundesweiter Streik am Montag, 27. März, wird große Teile des Verkehrs in Schleswig-Holstein beeinflussen – auch die Landkreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg und die Stadt Neumünster sind vom Super-Streik am Montag betroffen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben unter anderem Beschäftigte im ÖPNV und bei der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen.

Was bedeutet der Großstreik am 27.03. in Deutschland für den öffentlichen Schulbuss-Verkehr in der Region? Fahren die Schulbusse am Montag? Wir haben für Sie die wichtigsten Infos für die Schulbusse in Schleswig-Holstein zum Mega-Streik-Montag zusammengestellt.

So fahren die Schulbusse im Kreis Rendsburg-Eckernförde am 27. März

Im Kreis-Rendsburg-Eckernförde ist der Schulbusverkehr in den Linienfahrplan integriert, viele Schülerinnen und Schüler nutzen die Busse der Autokraft. Die Fahrten mit Bussen der Autokraft sind vom Warnstreik am Montag nicht betroffen. Das teilte Malte Nevermann von der Arbeitsgruppe Mobilität der Kreisverwaltung am Freitag mit. Die Busse im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden nach Plan fahren. Fahrgäste oder Schüler, die die Bahn nutzen, empfiehlt Nevermann, sich unter nah.sh oder direkt bei den Verkehrsunternehmen zu informieren.

Schulbusse im Kreis Plön werden am Montag nicht bestreikt

Eltern, Schüler und Reisende müssen sich am Super-Streik-Montag im Kreis Plön keine Sorgen machen, wenn sie auf den Bus angewiesen sind. „Alle Busse fahren“, teilte Friedrich Scheffer, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön mit. Das Unternehmen ist nicht vom Tarifstreit betroffen. Die Mitarbeiter und der Arbeitgeber sind dem Eisenbahner-Tarifvertrag angeschlossen, der – entgegen des Namens – auf Regelungen für Busfahrer enthält. Dieser Vertrag läuft allerdings Ende März aus. Scheffer: „Dann wird verhandelt.“

Zukünftige Streiks auch bei der VKP sind aber nicht ausgeschlossen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Warnstreiks an den Standorten in Plön und Schönberg.

Busverkehr trotz Streik in Neumünster: Keine Einschränkungen erwartet

Fahren die Schulbusse am Montag in Neumünster? Der Busverkehr in der Stadt Neumünster wird am Montag nach Fahrplan laufen. Von einem Streik der Busse war bei den Stadtwerken (SWN), die mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beauftragt sind, nichts bekannt. Unter der Hotline Verkehr hieß es außerdem, dass auch besondere Schwimm- und Schulbusse am Montag fahren würden, ganz normal.

Streik im Kreis Segeberg: Einschränkungen bei den AKN-Linien

Die AKN-Linien A1, A2 und A3 werden am Montag nicht fahren, auch der Schienenersatzverkehr zwischen Ellerau und Burgwedel ist vom Mega-Streik am Montag betroffen. Auf den Regionalverkehrslinien des HVV muss ebenfalls mit Einschränkungen beziehungsweise Ausfällen gerechnet werden, teilte der HVV am Freitag mit.

Kanaltunnel und Fähren über den NOK: Am Freitag noch kein Streikaufruf

Ob der Kanaltunnel am Montag passierbar ist und die Fähren zwischen Rendsburg und Kiel über den Nord-Ostsee-Kanal pendeln, war am Freitag noch offen. Wie Detlef Wittmüß, Sprecher beim Wasserstraßen- und Schiffhartsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA), mitteilt, stellt sich die Behörde jedoch auf mögliche Behinderungen wegen des angekündigten Streiks ein.

Ein konkreter Aufruf der Gewerkschaft für Tunnel und Fähren habe am Freitagmittag allerdings noch nicht vorgelegen. Wittmüß betont: Feuerwehr und Rettungsdienst können den Tunnel auch im Fall eines Streiks jederzeit passieren.