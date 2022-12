﻿Streit über Zukunft der Imland-Klinik: Sabine Mues stellt sich hinter Landesausschuss

Eckernförde. Auch nach den Feiertagen reißt die Debatte um die Zukunft der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde nicht ab. Mit Sabine Mues meldet sich jetzt ein Mitglied des Imland-Aufsichtsrates zu Wort und weist Angaben in einer Stellungnahme des Eckernförder Imland-Arbeitskreises zurück. Dieser hatte unter anderem die schnelle Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses in Sachen Bürgerentscheid zum Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde als Grund- und Regelversorger kritisiert. Der Ausschuss hatte einen entsprechenden Antrag der Klinik am Tag vor Heiligabend umfassend abgelehnt.

Imland-Klinik: Zeitnahe Entscheidung ist zu begrüßen

In einer Erklärung des Arbeitskreises vom vergangenen Sonnabend hält dieser die Entscheidung des Ausschusses zum jetzigen Zeitpunkt für „unnötig und fahrlässig“. Dazu teilt Sabine Mues, Aufsichtsratsmitglied der Imland-Klinik und stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreis, mit: „Eine zeitnahe Entscheidung des Ausschusses kann von allen Beteiligten nur begrüßt werden, weil nur dadurch auch zu realisierende Sanierungspläne möglich sind.“

Entgegen der Darstellung des Arbeitskreises habe die Insolvenz der Klinik nicht dazu geführt, dass Kreispolitik und Krankenhaus nicht mehr an die Umsetzung des sogenannten Szenario 1 gebunden waren. „Allein durch die Insolvenz war die Bindung des Kreises an den Bürgerentscheid nicht aufgehoben. Dazu bedarf es einer Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses“, stellt Mues klar.

Streit über Zukunft der Imland-Klinik: Deutliche Worte in Richtung Arbeitskreis

Mit deutlichen Worten weist Mues zudem die Erklärung des Arbeitskreises mit Blick auf beide Klinik-Standorte zurück: „Die Klinik in Rendsburg ist ein Schwerpunktversorger, und insofern zeigt die Behauptung, man würde für einen Erhalt der Grund- und Regelversorgung an beiden Standorten sein, ein weiteres Mal, wie wenig sich mit dem Krankenhauswesen in Schleswig-Holstein beschäftigt wurde.“ Jetzt gehe es vor allem darum, „die Imland-Klinik so aufzustellen, dass die Versorgung der Patienten im Kreis mit hoher Qualität und sicher gewährleistet wird und die Klinik das wirtschaftlich leisten kann“.

