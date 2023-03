﻿Südstrand Eckernförde: Suchaktion nach vermisster Person

NOK in Sehestedt NOK in Sehestedt

Im Urlaub dicke Schiffe durch den Kanal schippern sehen – das soll ab Herbst in Sehestedt möglich sein. Ab dann sollen Touristen dort in Tiny Houses Ferien machen können. Das erste steht jetzt schon und kann bald besichtigt werden. Wie es in den Tiny Houses aussieht und was der Urlaub am NOK kostet.