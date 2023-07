„Segelohren und Zahnlücke – whatever! Jeder kann modeln“, sagt Susanne Vöge (54). Sie startet gerade als Model in der Werbebranche durch und gibt ihr Wissen weiter.

Eckernförde. „Da, zwei Models“, sagt sie und deutet auf zwei Frauen Anfang 30, die am Café vorbeischlendern, in dem Susanne Vöge gerade ihren grünen Tee trinkt. „Es ist so verrückt. Alle denken, man müsse das perfekte Gesicht haben und 90-60-90.“ Dabei brauche es Charakterköpfe in der Werbung. „Menschen wie du und ich.“ Das Best-Ager-Model coacht Neulinge, die in der Branche Fuß fassen wollen.