﻿Warum die Tafel Eckernförde den zweiten Ausgabetag und mehr Fahrer braucht

Eckernförde. Hier wird niemand abgewiesen. Wer in Not ist und bei der Tafel in Eckernförde Lebensmittel beziehen darf, wird unterstützt. Für das ehrenamtliche Team der Tafel in Eckernförde ist das eine große Herausforderung. Ein zweiter Ausgabetag ist daher geplant. „Dafür brauchen wir dringend mehr Helferinnen und Helfer“, sagt Leitern Petra Winter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eckernförder Tafel ist im Familienzentrum Eckernförde-Borby untergebracht. Hier stehen den Helfern gute Lagermöglichkeiten für Lebensmittel, die Supermärkte und andere spenden, zur Verfügung. Die Tafel Eckernförde ist nicht nur für das Ostseebad mit Umland zuständig. In ihrer Ausgabestelle Gettorf versorgt sie auch viele Menschen aus dem Dänischen Wohld.

Paten helfen Tafelkunden in Eckernförde und Gettorf indirekt

Eine Besonderheit ist die Tafel-Patenschaft über das Familienzentrum. Familie Bauer aus Eckernförde stieß sie 2015 an. Winter: „Tafeln dürfen kein Geld annehmen, um davon Lebensmittel zu kaufen ist. Das darf nur in die Logistik fließen. Wir verteilen ausschließlich Lebensmittelspenden. Viele Menschen würden jedoch gern regelmäßig oder einmalig Geld für Waren geben. Sie wenden sich ans Familienzentrum und geben ihren Betrag zweckgebunden im Rahmen einer Tafelpatenschaft. Das Team dort kann davon einkaufen und die Ware für Bedürftige spenden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Beispiele: Gastronomin Maria von Randow vom Gasthof Alt Sieseby an der Schlei hat gerade eine Patenschaft in Höhe von 2500 Euro für die Eckernförder Tafel übernommen. Sie stiftet die Einnahmen vom Martinsgans-Essen. Eine regionale Stiftung wird mit 2000 Euro Patin für die Ausgabestelle Gettorf. In Gettorf werden am 13. Dezember beim Mitsingkonzert des örtlichen Bündnisses für Familie Spenden gesammelt, um im örtlichen Einzelhandel Gutscheine zu kaufen und der Tafel zu spenden.

Die Tafel in Eckernförde freut sich über jede Spende. Gastronomin Maria von Randow (links) aus Sieseby stiftet die Einnahmen vom Martinsgans-Essen. Tafel-Leiterin Petra Winter und Jürgen Bauer, Initiator der Tafel-Patenschaften, sind zudem glücklich über einen weiteren größeren Betrag von einer Stiftung. © Quelle: Eckernförder Tafel

Auch Gutscheine des Patenschaftsvereins darf die Eckernförder Tafel nutzen, um Lebensmittel zu beschaffen. Andere Organisationen rufen bei Aktionen zugunsten der Eckernförder Tafel zu Lebensmittelspenden auf. Rotaract, die Nachwuchsorganisation der Rotary Clubs, "durfte jetzt in Eckernförde vor dem Famila-Markt sammeln", berichtet Winter. "Alles zusammen unterstützt uns, Flüchtlinge und andere Bedürftige zu versorgen."

Tafel in Eckernförde sucht dringend Fahrerinnen und Fahrer

Wer die Eckernförder Tafel im Ehrenamt ergänzt, leistet ebenso wertvollen Dienst. „Vor allem benötigen wir Fahrerinnen und Fahrer, die die Spenden mit unserem Fahrzeug abholen. Wer in der Woche zwei bis drei Stunden Zeit erübrigen kann, würde dem Team sehr helfen. Auch für den geplanten zweiten Ausgabetag infolge des wachsenden Zulaufs brauchen wir weitere Hilfskräfte.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer ehrenamtlich mithelfen möchte, meldet sich bei Teamleiterin Petra Winter (Tel. 0172/4582334). Die Eckernförder Tafel gibt in Eckernförde im Familienzentrum, Saxtorfer Weg 18, donnerstags um 10 Uhr Lebensmittel aus. Der zweite Tag ist noch in Planung. In Gettorf ist die Ausgabestelle am Bauhof, Kieler Chaussee 131, freitags um 10 Uhr geöffnet.