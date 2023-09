﻿Tag der Deutschen Einheit in Rendsburg: Öffnungszeiten am 3. Oktober

Rendsburg. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2023, verkürzen einige Einrichtungen in Rendsburg und Umgebung ihre Öffnungszeiten oder schließen. Auch die Termine für die Müllabfuhr ändern sich. Eine Übersicht der Öffnungszeiten und Verschiebungen finden Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hallenbad Aquacity in Rendsburg am 3. Oktober geöffnet

Im Aquacity Hallenbad in Rendsburg können Kinder und Erwachsene den Feiertag am 3. Oktober für einen Schwimmbadbesuch zwischen 9 und 19 Uhr nutzen. Die Sauna im Aquacity in Rendsburg ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Seit dem 16. September ist das Hallenbad wieder geöffnet, nachdem aufgrund des guten Wetters die Freibadsaison bis zum 15. September verlängert worden war.

Museen in Rendsburg und Umgebung: Öffnungszeiten am 3. Oktober

Die Museen im Kulturzentrum in Rendsburg schließen am 3. Oktober. Dazu zählen das Historische Museum, das Druckmuseum und die Sonderausstellung zur Kolonialen Frauenschule. Am Brückentag am 2. Oktober empfangen die Museen wie jeden Montag keine Besucherinnen und Besucher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das vor Kurzem neu gestaltete Jüdische Museum in Rendsburg hat am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Montag vor dem Feiertag ist es wie immer montags geschlossen.

Das Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf hat ebenfalls montags Ruhetag. Am Dienstag, 3. Oktober, können Interessierte von 10 bis 16 Uhr die Ausstellung besuchen.

Stadtbüchereien Rendsburg und Büdelsdorf am Feiertag geschlossen

Die Stadtbüchereien in Rendsburg und Büdelsdorf schließen aufgrund des Feiertags am Dienstag, 3. Oktober. Am Freitag, 6. Oktober, kommt der Bücherbus der Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig nach Rendsburg. Er macht von 11.15 bis 12.15 Uhr Halt im Innenhof des Kulturzentrums vor der Stadtbücherei.

Aufgrund des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober verschieben sich einige Müllabfuhren der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR). Am Feiertag kommen keine Müllfahrzeuge. Dementsprechend rücken alle Abfuhrtage für den Rest der Woche um einen Tag nach hinten. Wenn der reguläre Leerungstermin also normalerweise auf Dienstag fällt, wird in dieser Woche am Mittwoch der Müll abgeholt. Ab Montag, 9. Oktober, finden alle Abfuhren wie gewohnt statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die AWR macht darauf aufmerksam, dass alle geänderten Termine auf der Website, in den persönlichen Abfuhrkalendern und in der AWR-App hinterlegt sind. Am 3. Oktober 2023 bleiben die AWR-Recyclinghöfe aufgrund des Feiertags geschlossen.

KN