Molfsee. Auch im September bietet das Freilichtmuseum Molfsee seinen Gästen wieder ein vielfältiges Programm an. Ein Highlight ist der Tag der Landwirtschaft am Sonntag, 11. September. Von 10 bis 17 Uhr wird an verschiedenen Stationen gezeigt, wie schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts moderne Maschinen und Geräte die alltäglichen Arbeiten erleichterten. Auch die Meierei steht unter Dampf: Dort können Besucher bei der Käseherstellung zusehen.

Am Sonntag, 4. September, und am Sonntag, 18. September, jeweils 11 Uhr, stehen Sonderausstellungen zum Kalten Krieg auf dem Plan. Fast unbemerkt von der Bevölkerung wurden seit den 1960er-Jahren Schutzbunker, Notkrankenhäuser, Sprengschächte oder Munitionslager eingerichtet. Seit 2007 verschwinden sie allmählich – Zeit also, sich zu erinnern. Kosten: 3 Euro zuzüglich Eintritt.

Käseherstellung live in der Meierei des Museums

„Ick wull wi weern noch kleen Jehann.“ Diese Zeilen stammen aus einem Gedicht von Klaus Groth. 1852 geschrieben, in Erinnerung an die Kindheit mit seinem längst verstorbenen Bruder Johann. Mit Erinnerungen und Texten von Klaus Groth und Theodor Storm, dem zweiten berühmten Dichter und Schriftsteller Schleswig-Holsteins, geht es am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr auf eine Zeitreise durch das Freilichtmuseum. Kosten: 3 Euro zuzüglich Eintritt.

Im Museum sind in mehreren Häusern Unterrichtsräume zu finden. Sie zeigen das Spektrum der Möglichkeiten – je nach sozialer Herkunft von einfacher Dorfschule bis Privatunterricht und höherer Bildung. Eine Führung wartet am Sonntag, 18. September, um 14 Uhr, auf Gäste. Kosten: 3 Euro zuzüglich Eintritt.

Das Drumset ist Instrument des Jahres 2022. Der Kieler Drummer Markus Zell hat aus diesem Grund einen Film gedreht, der am Sonnabend, 24. September, um 18 Uhr im Jahr100Haus Premiere feiert. Dazu lädt die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendmusik in Schleswig-Holstein ein. Eine Teilnahme an der Filmpremiere ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Führung „Ein Jahr100“ in Gebärdensprache

Objekte wie die olympische Fackel stehen für herausragende Momente oder Ereignisse, aber auch so alltägliche und banale Objekte wie ein Melkschemel erzählen vom Leben der vergangenen 100 Jahre in Schleswig-Holstein und sind in der Dauerausstellung „Ein Jahr100“ zu finden. In einer Führung am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr werden Objekte vorgestellt. Die Führung eignet sich besonders für gehörlose Gäste, sie wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Kosten: 3 Euro plus Eintritt.

Die Gebäude des Museums stammen aus unterschiedlichen Regionen Schleswig-Holsteins und decken einen Zeitraum vom 16. bis ins 20. Jahrhundert ab. Anhand von fünf Häusern – vom Pfarrhaus aus Grube bis zur Kohlscheune aus Dithmarschen – werden in einer Führung am Sonntag, 25. September, 14 Uhr, zeit- und regionaltypische Unterschiede entdeckt. Kosten: 3 Euro plus Eintritt.

Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, 24113 Molfsee. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr, Tel. 0431/6596622, service@landesmuseen.sh, Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.