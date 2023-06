﻿Tag der offenen Tür in Gettorf: Pfadfinder erwarten Hunderte Gäste

Gettorf. Die kleine schwarze Jurte war bereits am Dienstag aufgebaut, am Mittwoch kamen eine große Jurte, eine kleine Kote und eine kleine Schmiedewerkstatt hinzu: Die Ehrenamtler vom Pfadfinderstamm St. Jürgen in Gettorf haben noch einiges zu tun, bevor die vielen Gäste am Sonnabend kommen können. Denn dann ist auf ihrem Gelände in der Herrenstraße 4, hinter der Kita Arche Noah ab 13 Uhr ein Tag der offenen Tür geplant.

Bis zu 400 Besucher könnten es werden, sagt Leon Sager (22) von der Stammesführung. „Genau wissen wir das natürlich nicht, es muss sich niemand anmelden.“ Ab 13.30 Uhr sollen die Teestuben öffnen. Es gibt Kaffee, Kuchen, Crepes und Pommes. Parallel bieten die Pfadfinder handwerkliche Arbeitsgemeinschaften an. Bis 17.30 Uhr können sich die Gäste in verschiedenen traditionellen Gewerken ausprobieren. Anfänger haben dort die Möglichkeit, einen Spieß für ihr Stockbrot schnitzen.

Tag der offenen Tür beim Pfadfinderstamm St. Jürgen: Schmieden an der freien Luft in Gettorf

Die älteren Kinder und Jugendlichen können sich unter fachkundiger Anleitung in der Freiluftschmiede am Schmiedehandwerk ausprobieren. Auch eine kleine Filzwerkstatt wird es geben. Schließlich gibt es mit Brennpetern (Brandmalerei) und Repschlagen (Seilherstellung) ganz besondere handwerkliche Angebote für die älteren Jugendlichen und Erwachsenen. Für das Repschlagen hat sich der Pfadfinderstamm ein Gerät ausgeliehen – eine echte Rarität. „Ein Scheunenfund“, berichtet Sager. „Das Repschlagen ist eine echte Premiere bei einer Veranstaltung unseres Stammes.“

Pfadfinderstamm St. Jürgen in Gettorf: Lust auf Geschichte und mehr

Wer keine Lust auf Handwerk hat, kann sich über die 46-jährige Geschichte des Stammes St. Jürgen informieren oder in den Steckbriefen der Gruppen schmökern. Auch eine „Lagerzeitung“ soll es geben, mit Berichten vom Bundeslager im vergangenen Sommer und vom jüngsten Pfingstlager. Zudem ist eine Vorlesekote geplant. In diesem kleinen Pfadfinderzelt können große und kleine Gäste spannenden Geschichten lauschen. Zum Tag der offenen Tür eingeladen sind alle Aktiven, ehemaligen, Freunde, Familien und Interessierte.

Mitorganisator Leon Sager hofft, dass am Sonnabend auch Kinder Lust bekommen, Pfadfinder zu werden. Mädchen und Jungen sind gleichermaßen willkommen.

Der Pfadfinderstamm St. Jürgen hat derzeit mehr als 60 aktive Mitglieder und arbeitet komplett ehrenamtlich. Derzeit gibt es drei Wölflingsgruppen (Kinder zwischen sieben bis elf Jahren), davon zwei in Gettorf und eine in Strohbrück. Außerdem gehören zwei Pfadfindergruppen (Kinder und Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren) zum Stamm, je eine Gruppe in Gettorf und eine in Strohbrück. Alle drei Gruppen der Ranger und Rover (16 bis 27 Jahre) treffen sich in Gettorf.

