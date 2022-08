﻿Tauffest Eckernförde: So war die Feier am Südstrand mit Tausenden Gästen

Das Tauffest in Eckernförde am Südstrand haben rund 2000 Gäste besucht. 200 Menschen wurden getauft. So verlief das Fest.

Eckernförde. Am Südstrand in Eckernförde, wo sonst bekannte Bands spielen, haben Tausende ein großes Tauffest mit 200 Täuflingen aus mehreren Generationen gefeiert. Tische und Stühle für mehr als 2000 Gäste waren am Strand in Eckernförde aufgestellt.

Manche Tauffamilien hatten kleine Zelte oder Sonnenschirme mitgebracht, denn das erste große Tauffest des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde fand bei allerbesten Sommersonnenstrandwetter statt. Der Wetterbericht war nicht so eindeutig gewesen. Propst Sönke Funck gestand am Beginn des Gottesdienstes in Eckernförde am Sonnabend: „Ich habe in den letzten Tagen nirgends so oft hingeschaut wie auf die Wetter-App.“