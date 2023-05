﻿Kommunalwahl: „Team Mielkendorf“ fehlen zwei Prozentpunkte zum Glück

Mielkendorf. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Mit 48,8 Prozent der Stimmen katapultierte sich die neu gegründete Wählergemeinschaft „Team Mielkendorf“ in die Gemeindevertretung. Das bedeutet im Klartext: Bei der kommunalpolitischen Premiere schnappte sich „Team“ insgesamt sechs Plätze. Und wer soll nun welche Aufgaben übernehmen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das werden wir beim nächsten Treffen entscheiden“, erklärt Team-Sprecher Eckhard Hübner. Kurz nach der Wahl hat er das Ergebnis „verdaut“. Glücklich ist Hübner nicht: „So wenig hat uns gefehlt, das hat uns am Wahlabend schon die Stimmung verhagelt.“ Denn für ihn hätte es noch ein bisschen mehr an Prozenten sein können.

48,8 Prozent für das Team Mielkendorf

„Wir sind angetreten, weil uns der Stillstand in der Gemeinde nicht gefallen hat und wir unbedingt Mielkendorf voranbringen wollen“, so Hübner. „Dafür wäre es natürlich besser gewesen, mit der Mehrheit und damit mit viel Schwung in die kommunalpolitische Arbeit zu starten. Und genau dafür hätten wir zwei Prozentpunkte mehr gebraucht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun werden Hübner und sein Team gemeinsam mit den Mitgliedern der Bürgergemeinschaft Mielkendorf die Geschicke in der Gemeinde lenken. „Das Ergebnis bedeutet für uns auch, dass offenbar die Menschen bei uns eine Alternative gesucht haben. Der Druck, quasi diese Erwartungshaltung, ist uns auch bewusst.“

Deutlich macht Hübner: „Wir werden sofort einige unserer Wahlziele anschieben. Vor allem Dinge, die kurzfristig umgesetzt werden können. Dazu gehört das Installieren von Mitfahrbänken nach Rammsee, Molfsee oder auch Russee.“

Des Weiteren soll es endlich eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge in der Gemeinde geben. „Carsharing steht auf unserer Liste der Dinge, die kurzfristig umgesetzt werden sollen, ganz oben.“

Direkt gewählt wurden neben Eckhard Hübner, Janina Roloff-Bruchmann und Barbara Roloff Hennoch (alle Team) auch Thorsten Bentzien, Christian Repenning, Britta Jensen und Mia Klaeschen (alle BGM). Über die Liste zogen Jens-Christian Peter, Reiner Bars und Jennifer Eckart für die BGM in die Gemeindevertretung, für Team ging es für Mathias Wriedt, Sven Holzmann und Heiko Leckband per Liste in die Kommunalpolitik.

51,2 Prozent für die Bürgergemeinschaft Mielkendorf

Mit 51,2 Prozent konnte die BGM (Bürgergemeinschaft Mielkendorf) ihre Mehrheit und sieben Sitze halten. „Vielleicht haben die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so richtig mitbekommen, was kommunalpolitisch in der Gemeinde läuft. Was wir alles bewegen und voranbringen. Was von uns angepackt wird“, sagt BGM-Sprecherin Britta Jensen. „Wenn dann behauptet wird, dass wir als Gemeinde zu wenig tun würden, dann denken die Menschen vielleicht sogar, dass es stimmt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das soll geändert werden. „Über eine Homepage wollen wir künftig informieren, beispielsweise geht der Kindergartenanbau in die Planung, aber auch die Naturfläche“, so Jensen. Sie freut sich auf die künftige Zusammenarbeit, „Die Kombination aus frischem Wind und Erfahrung wird die Gemeindevertretung reich machen.“

Lesen Sie auch

1114 Wahlberechtigte gab es in der Gemeinde Mielkendorf, die Wahlbeteiligung lag bei 57,5 Prozent. 1928 Stimmen gingen dabei an die BGM, 1840 an das Team Mielkendorf.

KN