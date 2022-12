Rendsburger Schwebefähre erneut wegen Technik-Panne außer Betrieb

Rendsburg. Die Pannenserie der Rendsburger Schwebefähre hält an. Wegen eines Defektes an einer Seitenführung des Fahrwagens sei die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal derzeit außer Betrieb, sagte der Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Kiel am Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schaden sei am Mittwoch durch außergewöhnlich laute Fahrgeräusche aufgefallen, sagte der Sprecher. Zur Vorsicht sei der Betrieb daraufhin eingestellt worden. Im Laufe des Donnerstag sollte ein Techniker versuchen, den Schaden zu beheben. Der „Shz“ hatte zuerst über die Panne berichtet.

Rendsburger Schwebefähre: Mehr als ein Dutzend Pannen seit März

"Der Ausfall ist angesichts der aktuellen Sperrung der Holtenauer Hochbrücke natürlich sehr ärgerlich, aber im Gegensatz zur rund 50 Kilometer entfernten Hochbrücke hat die Schwebefähre nur lokale Bedeutung", sagte der WSA-Sprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seit Inbetriebnahme der neuen Schwebefähre im März 2022 gab es bereits mehr als ein Dutzend Pannen. Die Fähre war komplett erneuert worden, nachdem im Januar 2016 ein Frachter mit der Konstruktion kollidiert war.

Von KN-online/dpa