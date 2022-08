Die Herderschule in Rendsburg erhält ein neues Gesicht: Gerade ist die Bauvorbereitung am Stadtpark in vollem Gange, bis 2025 sollen hier erst ein neuer Fachklassentrakt und dann ein neues Hauptgebäude entstehen. Das wird aus dem ältesten Gymnasium der Stadt.

Rendsburg. Ein kubischer Bau in einem tiefen Rot, die Fassade des Lehrerzimmers im ersten Stock in Blautöne eingefasst: Das neue Hauptgebäude der Herderschule wird dem Gymnasium der Stadt Rendsburg mitsamt dem neuen Fachklassentrakt ein anderes Gesicht geben. Aber eins, das Verbindung zur Geschichte des ältesten Gymnasiums der Stadt hält. In diesen Tagen beginnen die Bauvorbereitungen.

"Das Rot nimmt die Farbe der Ziegelsteine des Klassentrakts auf, das Blau die Farbe der Fassadenelemente", erklärt Rebecca Timmermann. Die Direktorin spricht von einem Blickfang für ihre neue Schule. Erst im April hat die gebürtige Rendsburgerin ihre Stelle angetreten, unterrichtete vorher in Eckernförde. Lehrer, Schüler und Eltern wurden an der Gestaltung "ihrer" Schule beteiligt, was ein ganz neues Potenzial zur Identifikation mit der Schule bietet, so die 38-Jährige.

Das könnte ein Grund sein, warum sich die Anmeldezahlen der 1393 (!) gegründeten Schule zuletzt besonders positiv entwickelt haben. „108 Fünftklässler haben gerade bei uns begonnen“, sagt Timmermann zu Beginn des neuen Schuljahres. Insgesamt 650 Schülerinnen und Schüler besuchen das traditionsreiche Gymnasium. Die Investition in die Schule könnte dabei eine Rolle gespielt haben. „Die Eltern freuen sich auf die neuen Räume“, so die Direktorin.

Eine gute Perspektive für die Schule, deren Bestand durch die hohen Kosten der anstehenden Sanierung zeitweise sogar auf der Kippe stand. Doch nun investiert die Stadt. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für den Bau eines Fachklassentraktes auf dem Gelände des südlichen Schulhofs. Während noch der Baugrund vorbereitet wird, sollen hier bis Sommer 2023 neue Räume für den Unterricht von Kunst, Biologie, Physik und Chemie entstehen. Rendsburg kalkuliert dafür mit Kosten von 6,5 Millionen Euro.

Weil ein Teil der Räume aus dem Hauptgebäude und ein Anbau dem Baufeld weichen mussten, wurde im Innenhof der Herderschule bereits vor zwei Jahren ein Interimsbau errichtet. Ist der Fachklassentrakt fertig, zieht die Verwaltung der Schule ein, damit das Hauptgebäude abgerissen und neu errichtet werden kann. Danach wird die Zwischenlösung zurückgebaut und der Schulhof wiederhergestellt.

Dabei wächst die Schule auch maßvoll. „Ein Eins-zu-Eins-Ersatz war zur Erfüllung des heutigen Raumbedarfs gar nicht möglich“, sagt Thomas Siegel, Fachdienstleiter Hochbau bei der Stadt Rendsburg. Statt des fünfstöckigen Hauptgebäudes Baujahr 1957 wird der Neubau nur noch drei Etagen haben, die Verwaltung und die vier Klassenräume des ehemaligen Anbaus aus den 1970er-Jahren aufnehmen. Der Rest wandert in den Fachklassentrakt. Statt jetzt etwas über 1800 Quadratmeter Nutzfläche im Hauptgebäude teilt sich die Fläche künftig auf gut 1300 Quadratmeter im Kubus und knapp 960 Quadratmeter im Fachklassentrakt auf.

Wie teuer das Hauptgebäude wird, ist laut Verwaltung der Stadt noch nicht genau abzusehen. 2019 wurde in einer ersten groben Schätzung mit 9,1 Millionen Euro für beide Gebäude kalkuliert. „Für ein Projekt, das 2025 fertig werden soll, kriegen wir jetzt noch gar keine Kostenschätzung“, so der Fachdienstleiter. Mit einer nennenswerten Kostensteigerung sei durch Corona und Ukraine-Krieg zu rechnen. In der Herderschule sollte das Geld trotzdem gut angelegt sein.