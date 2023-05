﻿Tempo 30: Schinkel will im Rosenkranzer Weg die Geschwindigkeit drosseln

Schinkel. Die Gemeinde Schinkel will im Rosenkranzer Weg die Geschwindigkeit reduzieren und dafür eine Tempo-30-Zone einrichten. Grund dafür ist, dass Autofahrer immer wieder über den abgeflachten Bordstein auf den Bürgersteig fahren, um dem Gegenverkehr auszuweichen. Die Verkehrsberuhigung soll das jetzt ändern. Bevor der Beschluss gefasst werden konnte, mussten aber noch Begrifflichkeiten geklärt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ewige Überfahren des Bürgersteigs ist ein echtes Problem“, sagte Bürgermeisterin Sabine Axmann-Bruckmüller (CDU). Betroffen ist der obere Teil des Rosenkranzer Weges in Richtung Hauptstraße. Bei Gegenverkehr würden hier viele Autofahrer einfach auf den Bürgersteig ausweichen statt abzuwarten.

„Besonders Anwohner im Rosenkranzer Weg benutzen den Bürgersteig, um auf ihre Grundstücke zu kommen“, kritisierte auch Olaf Reese (CDU) und appellierte an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, ihre Fahrweise zu überdenken.

Tempo 30 in Schinkel: Amt soll Antrag für Zone an die Behörde stellen

Der Plan lautet jetzt: An der Einfahrt in den Rosenkranzer Weg von der Hauptstraße und vor der Einfahrt in die Raiffeisenstraße aus der Senfstraße soll Tempo-30-Beschilderung aufgestellt werden. Das Ordnungsamt Dänischer Wohld soll jetzt einen Antrag an die Straßenverkehrsbehörde zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hintergrund: Am 1. März fand eine Verkehrsschau des Kreises statt, um das Problem am Rosenkranzer Weg zu lösen. Noch ist hier theoretisch Tempo 50 erlaubt. Die Gemeinde hatte bei der Verkehrsschau eine Tempo-30-Verkehrsberuhigung vorgeschlagen, um dem Problem beizukommen. Die Straßenverkehrsbehörde schlug stattdessen eine Tempo-30-Zone vor.

Der Unterschied: Eine Tempo-30-Zone ist mit entsprechenden Schildern nur am Anfang und am Ende gekennzeichnet. Tempo 30 gilt also auf allen Straßen, die zu diesem Gebiet gehören. Am Anfang der Zone steht das Verkehrszeichen 274.1, am Ende die grau hinterlegte, durchgestrichenen Variante 274.2.

Problemstelle Rosenkranzer Weg: Hilft Tempo 30?

Ein von der ÖIS-Fraktion eingereichter Antrag sorgte bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend dann für Verwirrung. Dieser sah nicht nur eine 30-Beschilderung an der Einfahrt in den Rosenkranzer Weg von der Hauptstraße vor, sondern auch an der Einfahrt zur Raiffeisenstraße von der Hauptstraße.

Nachdem die Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen Straßenzüge und Schilder geklärt hatten und Markus Schack (SPD) einen Vorschlag hinsichtlich der Eingrenzung der 30-Zone machte, zog ÖIS-Fraktionssprecher Uwe von Ahlften seinen Antrag zurück. Er sah das Anliegen seiner Fraktion, das Unfallrisiko für Kinder und Anwohner in dem Bereich deutlich zu vermindern, durch den gemeinsam Antrag erfüllt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ob die Einrichtung einer Tempo-30-Zone das eigentliche Problem des überfahrenen Bürgersteigs löst, spaltete in Schinkel aber die Geister. Gemeindevertreter Markus Gravert (CDU) glaubt nicht daran: „Ich sehe jeden Tag viele Anwohner, die den Schlenker über den Bürgersteig machen. Eine Tempo-30-Zone löst das Problem nicht.“