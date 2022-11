Vor Weihnachten über die Weltmeere schippern: Kinder kriegen das hin in Gettorf. Das Theater im Werftpark Kiel macht es möglich. Am Freitag, 9. Dezember, heißt im Kubiz „Piratenmolly, Ahoi!“

„Piratenmolly, Ahoi! " heißt das „Kleine Weihnachtsmärchen" des Jungen Theaters im Werftpark Kiel, mit dem Molly (auf diesem Foto gespielt von Godje Hansen) das junge Publikum in Gettorf am Freitag. 9. Dezember, im Kubiz auf die Folter spannen und begeistern wird.

So gehen Kinder in Gettorf vor Weihnachten auf große Fahrt

Gettorf. Eine Seefahrt ist lustig und ein großes Abenteuer: Das Weihnachtsmärchen für Gettorf im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) der Gemeinde wird Kinderherzen am Freitag. 9. Dezember, höher schlagen lassen. Ob Schulkinder oder Kids aus den Kindertagesstätten: Piratenmolly wird die Lütten verzaubern mit ihren Abenteuern auf See.

Die AWO Gettorf und der Schulverband Gettorf und Umgegend holen, unterstützt vom Bildungsministerium, das Stück „Piratenmolly, Ahoi!“des Werftparktheaters Kiel vor dem zweiten Advent gemeinsam auf die große Bühne am Schulzentrum in der Süderstraße. Wenn sich um 15 Uhr der Vorhang hebt, muss Protagonistin Molly Kelly, die aktuell von Cuyen Biraben gespielt wird, erstmal einen guten Plan aushecken.

Mollys Abenteuer für Kinder aus Schule und Kindergarten in Gettorf

Ihr Traum: Sie will auf einem Segelschiff auf große Fahrt gehen. Pech nur, dass normalerweise harte Männer diesen Job machen. Pfiffig heuert Molly als angeblicher Junge Olly Matrose an. Im Sturm wird Matrose Olly alias Molly von der Mannschaft getrennt und von Piraten aufgefischt. Jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Nur das sei verraten: Das Mädchen Molly wird am Ende sogar Piratenkapitänin – das ist zwar in bisschen anders, als sie es sich erträumt hat, aber vielleicht sogar viel cooler.

Die mobile Vorstellung des Werftparktheaters bekam bei der Premiere sehr gute Kritiken. Das Ein-Personen-Stück aus der Feder von Eva Maria Stüting räumt mit klassischer Rollenverteilung auf, vermittelt jede Menge Spaß und Spannung. Und die 40-minütige Vorstellung hält Überraschungen bereit. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren.

Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, in Gettorf vormittags von 10 bis 12 Uhr (Montag bis Freitag) oder an der Tageskasse am 9. Dezember. Sie kosten sechs Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene. In Kiel ist das Stück erst wieder am Donnerstag, 22. Dezember, um 10 Uhr im Werftparktheater zu sehen.