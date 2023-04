﻿Themenwoche in Eckernförde: Ab 2. Mai dreht sich alles ums Fahrrad

„Eckernförde aufs Rad“ – so lautet das Motto der Themenwoche des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Eckernförde vom 2. bis zum 7. Mai. Neben Mobilitätskongress und Fahrraddemo werden viele verschiedenen Aktionen rund ums Fahrradfahren in Eckernförde auf die Beine gestellt.

Die letzte Fahrrad-Demo „Kidical Mass“ in Eckernförde startete im September und erfreute sich reger Beteiligung. Nun steht am 7. Mai die bereits dritte Demonstration für mehr Sicherheit von radfahrenden Kindern in Eckernförde an.

Eckernförde. In der ersten Maiwoche heißt das Motto für viele Menschen in Eckernförde wieder „Ab aufs Fahrrad!“. Zu den verschiedenen Veranstaltungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Eckernförde vom 2. bis 7. Mai unter dem Namen „Eckernförde aufs Rad“ darf das Auto also gern mal stehen bleiben.

Am Dienstag, 2. Mai, will der ADFC an einem Stand am Bahnhofsvorplatz von 10 bis 18 Uhr über das Potenzial des Eckernförder Bahnhofs als Mobilitätszentrum informieren. In Kooperation mit dem Fahrradverleih „Sprottenflotte“ sind Mitmachaktionen und Infos geplant.

Verkehrswacht, Polizei und Sprottenflotte unterstützen Veranstaltungen in Eckernförde

Am Mittwoch geht es ab 12 Uhr weiter unter dem Motto „Sicher Radfahren“. Bis 14 Uhr läuft an der Kurmuschel im Kurpark ein Fahrrad-Grundkursus für Migrantinnen und Migranten, anschließend gibt es ein zweistündiges Sicherheitstraining für das Fahrradfahren mit E-Bikes. Hierfür ist eine Voranmeldung beim ADFC nötig. Von 16 bis 18 Uhr wird zudem ein Fahrtraining und das Kennenlernen von E-Lastenrädern angeboten. Sämtliche Aktionen an diesem Mittwoch laufen in Kooperation mit Verkehrswacht und Sprottenflotte.

Am Donnerstag, 4. Mai, stellt der ADFC in Kooperation mit Verkehrswacht und Polizei den „Schul-Rad-Tag“ auf die Beine. Von 9 bis 13 Uhr werden auf dem Schulhof der Sprottenschule, Wulfsteert 41-43, Aktionen mit Schulklassen aus Eckernförde gestartet. Neben einem Fahrradcheck mit offizieller Prämierung gibt es beim Glücksrad Preise zu gewinnen. Außerdem werden Sicherheitsartikel wie Reflektoren und Klingeln vergeben.

Mobilitätskongress und Fahrraddemo am 6. und 7. Mai in Eckernförde

In Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung wiederum findet am Freitag, 5. Mai, anlässlich des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein Fahrrad-Inklusionstag statt. Von 12 bis 16 Uhr wollen Anbieter von Handicap-Fahrrädern an der Kurmuschel im Kurpark ihre Produkte vorstellen. Außerdem soll es Infos und Aktionen rund ums Rad, einen Fahrradparcours, dazu Stärkung mit Waffeln und Kaffee geben. Im Anschluss gibt es von 16 bis 17 Uhr ein inklusives Tanzangebot.

Das Programm geht am Sonnabend mit einem Mobilitätskongress in der Stadthalle Eckernförde weiter. Um 16 Uhr wird er von Bürgermeisterin Iris Ploog eröffnet, im Anschluss folgt ein Impulsreferat von Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. Um 17.30 Uhr werden bei der Zukunftswerkstatt „Eckernförde – Fahrradstadt des Nordens“ Ideen zur Verbesserung der Fahrradsituation in Eckernförde gesammelt. Der Kongress wird mit einer Podiumsdiskussion von 19 bis 20 Uhr abgeschlossen.

Am Sonntag, 7. Mai, soll die Fahrraddemo „Kidical Mass“ die Eckernförder Fahrradwoche zum Abschluss abrunden. Start der Demo ist um 15 Uhr am Stadthallenvorplatz. Die bundesweite Aktion „Ab aufs Fahrrad!“ findet zum dritten Mal auch in Eckernförde statt.