﻿Tier-Skandal in Flintbek: Wurde in der Schlachterei geschächtet?

Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Taxifahrer festgenommen

Ein 32-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Donnerstagmorgen einen Kieler Taxifahrer überfallen haben soll. Der Tatverdächtige war am Hauptbahnhof in Kiel in das Taxi des 70-jährigen Fahrers eingestiegen, und hatte sich zunächst in Richtung Wik fahren lassen.