Tierpark Arche Warder eröffnet das Besucherzentrum Domesticaneum

Warder. Ministerpräsident Daniel Günther hat das neue Besucherzentrum Domesticaneum vom Tierpark Arche Warder nahe Rendsburg eröffnet. Ab Sonnabend, 29. April, 10 Uhr ist die Multi-Media-Schau für Tierparkbesucher zugänglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tierparkchef Prof. Kai Frölich berichtete bei der Eröffnung, das 300 Quadratmeter große Domesticaneum sei in 15 Monaten Bauzeit errichtet worden. 2,5 Millionen Euro hat der Tierpark Arche Warder dafür in die Hand genommen. Rund die Hälfte sind EU- und Landesfördermittel. Mit 150 000 Euro unterstützt „Bingo! Die Umweltlotterie“ das Projekt, rund eine Million Euro stammen aus Eigenmitteln der Arche Warder.

Was ist im Besucherzentrum Domesticaneum in Warder zu sehen

„Edutainment“ heißt der moderne Mix aus Info- und Spielelementen in den acht Ausstellungsräumen. Die Gäste begeben sich in Räume mit lebensgroßen Figuren und Nachbildungen. Sie gehen auf eine Zeitreise vom Höhlenmenschen mit seinem zum Hund domestizierten Wolf bis zur Farm der Zukunft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Illustrator Reiner Göttsche hat dafür die Räume über Monate gestaltet. Beispielsweise mit einem römischen Streitwagen in Originalgröße, den Besucher betreten können. Ein Zügelschlag startet ein Videospiel mit einer Fahrt durch eine historische Stadt.

Ziel der Schau: Die Entwicklung der Wildtiere zu Haustieren und die damit eng verknüpfte Kulturgeschichte der Menschheit einfach und hautnah zu erklären. Und die Ziele der Arche Warder zeigen. „Der Landschaftstierpark leistet professionelle Erhaltungsarbeit für seltene Nutztiere, die vielfach vom Aussterben bedroht sind“, erläuterte Stefanie Klingel vom Tierpark.

Lesen Sie auch

Es gehe darum, auch in der Tierzucht die Biodiversität zu erhalten, betonte Prof Kai Frölich. Einige der im Besucherzentrum als Modell gezeigten Tiere kann man auf den Weiden des Tierparks nebenan wiederfinden.

Worin unterscheidet sich das Domesticaneum von einem Museum

Das Besondere an der Schau: Man betrachtet nicht nur auf Distanz Exponate in Vitrinen. Multimedia-Elemente laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. In jedem Raum gibt es mehrere Touchscreens. Dort können digitale Spiele gestartet und Info-Seiten geöffnet werden. Wenn es in den Räumen muht oder piepst, haben Gäste Buttons mit hinterlegten Tierlauten gedrückt. Im Kinosaal laufen informative Filmclips zu unterschiedlichen Haustieren aus der TV-Sendung „Terra X“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es Führungen durch das Domesticaneum?

Über einen QR-Code können Gäste sich eine Führung aufs Handy laden. Die Infos zu den acht Räumen gibt es in drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Dänisch.

Was gefällt Besuchern am Domesticaneum?

Das Paar Gerd und Christine Debusmann zeigten sich beeindruckt: „Das Besucherzentrum ist eine gute Ergänzung zum Tierpark. Die wissenschaftlichen Erklärungen sind anspruchsvoll und sehr interessant“, sagte Christine Debusmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lars Glindemann, Sprecher des Aufsichtsrates vom Tierpark Arche Warder, ist zuversichtlich: „Ich bin sicher, dass das Domesticaneum seine Strahlkraft entwickeln wird.“ Seine Prognose: Auch Gäste aus Dänemark werden ins Besucherzentrum kommen.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ins Besucherzentrum ist im Eintrittspreis für den Tierpark Arche Warder inbegriffen. Ein Ticket kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder von 4 bis 17 Jahre 9 Euro, für Kinder bis drei Jahre ist der Eintritt frei.

Öffnungszeiten und Adresse vom Tierpark Arche Warder:

Der Tierpark Arche Warder liegt im Langwedeler Weg 11 in Warder, er ist ganzjährig täglich ab 10 Uhr geöffnet, im Herbst und Winter bis zum Einbruch der Dunkelheit. Vom 15. März bis 31. Oktober schließen Eingangsgebäude und der Hofladen an den Wochenenden und in den Oster-, Sommer- und Herbstferien um 18 Uhr, in der Woche um 17 Uhr. Vom 1. November bis 15. März sind Einlass und Hofladen von 10 und 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet.