Gettorf: So bereitet sich der Tierpark auf den lauten Jahreswechsel vor

Gettorf. Erst seit Donnerstag darf Feuerwerk verkauft werden, zur Nutzung beim Jahreswechsel. Doch nicht jeder hält sich daran. So steigen am Tierpark Gettorf schon am Donnerstagvormittag einige Raketen in die Luft. In der Silvesternacht wird es hier vermutlich wieder ordentlich krachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ganzjährig geöffnete Tierpark trifft daher wie jedes Jahr Vorbereitungen, damit die Tiere möglichst wenig unter dem Lärm zum Jahreswechsel leiden, erklärt Geschäftsführer Jörg Bumann (39). Dazu gehört mehr Licht auf dem Gelände in der Nacht, damit „die Tiere den Lichteinfall von Raketen nicht so stark wahrnehmen“.

Tierpark Gettorf: Regelmäßige Kontrolle nachts

Er selbst bleibt die ganze Nacht in der Nähe, um im Notfall schnell im Tierpark Gettorf eingreifen zu können. „Das Schlimmste sind die Raketen“, findet er. Schließlich können die auch mal ein Feuer verursachen. Nicht nur deshalb sind regelmäßige Kontrollgänge in der ganzen Nacht vorgesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine spezielle Sperrzone für Böller um den Tierpark Gettorf, wie zum Beispiel in Reetdach-Siedlungen, gibt es allerdings nicht. Bisher sei in der Silvesternacht aber zum Glück noch nie etwas passiert mit den Tieren, erklärt Jörg Bumann. Um 5 Uhr am Neujahrsmorgen werden die ersten Kollegen im Tierpark Gettorf nach Resten vom Feuerwerk suchen. Das Gelände ist vier Hektar groß.

Den Erdmännchen macht der laute Jahreswechsel nichts aus. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Grundsätzlich werden zum Jahreswechsel viele Tiere, die normalerweise dauerhaft raus können, in die Stallungen des Tierparks Gettorf geholt. Sehr empfindlich sind zum Beispiel die Affen: „Die finden die Knallerei nicht so toll“, sagt Tierpark-Chef Jörg Bumann.

Daher schaut ein Mitarbeiter gegen 20 Uhr in der Silvesternacht auch noch mal bei den drei Schimpansen vorbei. Und im Notfall sind weitere Kollegen erreichbar. Auch Fluchttiere wie Pferde und Zebras beunruhigt die Knallerei in der Silvesternacht.

Einige Tiere im Tierpark Gettorf nehmen Lärm entspannter

Manche Tiere, wie die Kamele, „gewöhnen sich nach dem zigsten Knall“ auch etwas an den Lärm“, erklärt Jörg Bumann. Auch Streifenhörnchen bleiben eher entspannt. Aber Tiere wie die Kängurus, Tapire und fast alle Vögel verbringen die Silvesternacht im Tierpark Gettorf drinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere, wie die zu den Ziegenartigen gehörenden Mähnenspringer, bleiben aber draußen. Und Tiere wie die Erdmännchen in ihren Bauten bekommen vom Krach zu Silvester ohnehin nicht so viel mit, erklärt Jörg Bumann.

Aufregung führt im Tierpark Gettorf sogar zu Durchfall

Am ersten Tag im neuen Jahr werden die Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Tierpark Gettorf aber mehr Arbeit haben. Denn die Aufregung durch die Silvesterknallerei führt bei einigen Tieren zu Durchfall, erklärt Jörg Bumann.

Trotz Corona sei es in Sachen Böllerei auch in den vergangenen Jahren nicht ruhig am Tierpark Gettorf gewesen. „Für Tiere und Umwelt wäre es schöner, wenn es das nicht gäbe. Aber ich war auch mal klein“, sagt Jörg Bumann mit einem gewissen Verständnis für den lautstarken Jahreswechsel.

Lesen Sie auch

Allerdings hören die meisten Tiere besser als Menschen. Dabei gehe es „auch oft um Frequenzen, die Tiere anders wahrnehmen“, erklärt der Tierpark-Chef. Auch wenn zum Beispiel Frösche und Schlangen keine Ohren haben, würden die Geräusche von ihnen über andere Wege wahrgenommen. Allerdings lasse auch bei Tieren im Alter die Hör- und Sehfähigkeit individuell nach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht gut gucken können allgemein die Gürteltiere im Tierpark Gettorf. Sie arbeiten dafür mit einem sehr guten Geruchssinn, erklärt Jörg Bumann. Auch die Tapire – übrigens die Publikumslieblinge – sehen nur auf kurze Distanz gut, erklärt er: „Da diese Tiere aber Silvester im Haus sind, bekommen sie nicht viel von den Farben des Feuerwerks mit.“ Im Tierpark Gettorf leben je nach Jahreszeit etwa 650 bis 800 Tiere.