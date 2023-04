﻿TikTok-Star „Qualle“ bei der FT Eintracht Rendsburg: So war der Tag

TikToker „Qualle“ steht für Respekt auf dem Platz – am Sonnabend pfiff er zwei Spiele in Rendsburg.

Rendsburg. Die Fußballmannschaften der D-Jugend und der B-Jugend der FT Eintracht Rendsburg haben in einem spannenden Doppelspiel auf dem Feld gezeigt, was sie draufhaben. Aber am Sonnabend gab es noch eine weitere Person, die das Spielgeschehen beobachtete und entschieden hat – TikTok-Star „Qualle“, der 750 000 Follower hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Pseudonym wirbt Schiedsrichter Pascal Martin deutschlandweit für mehr Respekt auf dem Platz. „Bei Erwachsenen ist es oft schon zu spät, aber bei den Kids lässt sich noch etwas ändern.“ Die beiden Freundschaftsspiele, die die FT Eintracht Rendsburg auf dem Sportplatz Nobiskrug in Rendsburg ausrichtet, laufen deshalb auch unter dem Motto „Keine Gewalt und Mobbing gegen Schiedsrichter“.

Rene Raddatz, Fußballobmann der FT Eintracht Rendsburg und Trainer der B-Jugend freut sich, einen solchen prominenten Gast für die Aktion gewonnen zu haben: „In Schleswig-Holstein sind wir der erste Verein, bei dem ,Qualle’ die Spiele pfeift. Mit ihm können wir natürlich noch viel intensiver auf das Thema aufmerksam machen.“

„Qualle“ will mehr Menschen für Job des Schiedsrichters begeistern

Das will auch Pascal Martin: „Ich freue mich auf die beiden Spiele“, sagt der 21-jährige Bielefelder vor Anpfiff des D-Jugendspiels FT Eintracht Rendsburg gegen FC Fockbeck um 12 Uhr. Vielleicht schaffe er es sogar, mehr junge Menschen in ganz Deutschland für den Job des Schiedsrichters / der Schiedsrichterin zu begeistern. Denn Schiri-Schwund gibt es überall. Auch in Schleswig-Holstein. „Gegen diesen Trend möchte ich mich starkmachen“, sagt er. Und weiter: „Ich setze mich in Deutschland für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch „Qualle“ geht es auch um Fairplay und Respekt gegenüber Schiedsrichtern. „Diesem wichtigen Thema will ich mehr Aufmerksamkeit verleihen“. Also ab auf den Platz. In der ersten Halbzeit gelingt es der FT Eintracht Rendsburg, einige Chancen herauszuarbeiten, sodass sie 1:0 in Führung gehen.

„Qualle“ behält den Überblick über das Spielgeschehen, hat ein offenes Ohr für die Spieler und trifft faire Entscheidungen. „Er hat das Spiel gut im Griff. Er ist ruhig, hält seine Linie und bringt auch in beide Teams etwas Ruhe rein“, lobt FT-Trainer Rene Raddatz.

TikToker Qualle setzt sich in ganz Deutschland für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ein

In der zweiten Halbzeit gelingt Rendsburg schließlich ein weiteres Tor, die Mannschaft besiegelt durch gute Defensivleistung den 2:0-Sieg gegen den FC Fockbeck. Beim zweifachen Torschützen Andrei Mircin überwiegt die Freude, dass sein Idol mit auf dem Platz stand: „Ich folge ,Qualle’ schon lange auf TikTok. Es war toll, dass er heute unser Spiel gepfiffen hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rendsburger Fans wollen Foto mit „Qualle“

Wie beliebt „Qualle“ bei den Kindern und Jugendlichen ist, zeigte sich während der Pause. Der TikToker findet kaum eine ruhige Minute. Bei jeder Gelegenheit umschwärmt ihn eine Masse von jungen Fans, die ihn um ein Autogramm oder ein Foto bitten.

Nach Abpfiff des Spiels nimmt er sich die Zeit, eine kurze Ansprache zu halten. „Es war ein unfassbar geiler Tag bisher, das Wetter war bombe, es spielte alles mit.“ Dann verteilt er erneut Autogramme und macht Fotos mit allen, die eins wollen.

Lesen Sie auch

„So, jetzt brauche ich erst einmal eine Manta-Platte“, sagte „Qualle“ erschöpft, als er mit der Autogrammstunde fertig war. In Nordrhein-Westfalen ist dies ein Begriff für einen Teller Currywurst-Pommes. Seine Stärkung für 15 Uhr. Denn auch das Spiel der B-Junioren der FT Eintracht Rendsburg und der Spielgemeinschaft Schleswig pfeift Pascal Martin.