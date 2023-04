Der Frühling ist da, die Farben explodieren, alles sprießt – ab in den Garten! Welche Pflanzen idiotensicher sind und wie die Ernte auf dem Balkon ertragreich wird, verrät Biogärtnerin Nina Heimann.

Eckernförde. Ob im Blumenpott auf dem Balkon, im Hochbeet oder im eigenen Garten: Gemüse anzubauen macht Spaß und spart Geld. Damit es im Sommer ordentlich was zu ernten gibt, sollte man am besten jetzt direkt loslegen. Spaten oder Dreizack geschnappt und ab in den Garten, die Erde umgraben. „Man macht sie mit dem Spaten ein bisschen klein, lässt sie dann ein bis zwei Wochen liegen und glättet sie mit einer Harke“, erklärt Biobäuerin Nina Heimann vom Borbyer Gärtnerhof: „Umgraben, draufhauen, liegenlassen.“