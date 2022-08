Am Donnerstag hält ein zweites Großfeuer im Kreis die Einsatzkräfte aus Rendsburg-Eckernförde auf Trab. In Hamdorf brennt eine Tischlerei, wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohnende aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Hamdorf. Zweiter Großbrand im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Donnerstagmorgen: Jetzt brennt in Hamdorf eine Tischlerei. Die Warn-App Nina fordert Anwohnende auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung gilt am Mittag weiter.

„Die Tischlerei in der Kurzen Straße in Hamdorf brennt in voller Ausdehnung“, sagt Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig. Mittlerweile sind am Nord-Ostsee-Kanal 100 Einsatzkräfte dabei, das Feier zu löschen.

Der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist ebenfalls alarmiert, um mit Atemschutzausrüstung und einer Brandgasmessung zu unterstützen.

Am frühen Morgen beschäftigte ein Brand auf dem Gelände eines Akku-Herstellers in Flintbek bereits die ehrenamtlichen Retter. Ebenfalls 100 Männer und Frauen waren im Einsatz, „Nina“ löste ebenfalls aus. Dort besteht nach Angaben der Feuerwehr jedoch keine Gefahr mehr.