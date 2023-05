﻿TNG-Glasfaserausbau in Flintbek auf der Zielgeraden

Flintbek. Im Frühjahr 2022 fiel der Startschuss für den Glasfaser-Ausbau in Flintbek durch die Kieler Firma TNG. Im November wurde der Hauptverteiler installiert. Die ersten Kunden können das Netz laut Aussage von Projektleiterin Swenja Wettengel bereits nutzen. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nachdem der Hauptausschuss der Gemeinde Flintbek Anfang 2022 einstimmig für die Ausbaupläne der Firma TNG Stadtnetz GmbH aus Kiel votiert hatte, wurde zwischen Gemeinde und TNG eine sogenannte Ausbauvereinbarung abgeschlossen. Seit März 2022 läuft der Ausbau der Haupttrasse auf Hochtouren.

Glasfaserausbau in Flintbek: Erste Kunden nutzen die Technik bereits

Nach dem Start der ersten Tiefbauarbeiten zur Errichtung des Glasfasernetzes gab es im Oktober eine Baustellenbegehung im Lassenweg. Neben TNG-Bauleiter Marcel Heinath waren der TNG-Abteilungsleiter Tief- und Leitungsbau Lars Wiese sowie Bürgermeister Olaf Plambeck und TNG-Projektleiterin Swenja Wettengel vor Ort, um sich ein Bild von den Tiefbauarbeiten zum Ausbaustart machen.

„Das läuft alles zu unserer Zufriedenheit“, fasst Wettengel die Arbeiten aus den vergangenen Monaten mit wenigen Worten zusammen. „Wir sind dabei. Das kann man auch fast überall in der Gemeinde sehen“, fügt sie noch hinzu. Die Hauptleitungen der Trasse seien baulich weit fortgeschritten. Das Beste: „Die Ersten können die Glasfaser bereits nutzen“, fügt die Projektleiterin noch hinzu.

Die Tiefbaumaßnahmen, die durch die Firma Ernst Borßim und Söhne Bau GmbH ausgeführt werden, begannen mit dem Bau der Backbonetrasse. „Zusätzlich wurden Straßen, die Schulwege sind, während der Ferien ausgebaut, um den Verkehr zu Schulzeiten nicht zu beeinträchtigen“, erklärt Wettengel. Außerdem wurden Straßensanierungen in der Gemeinde genutzt und im Zuge der Bauarbeiten eine Mitverlegung von Leerrohren für das Glasfasernetz durchgeführt, um so doppelte Arbeiten in den Straßen zu vermeiden.

Bürgermeister Olaf Plambeck: „Aber bei gegenseitiger Rücksichtnahme läuft es.“

In den kommenden Wochen stehen die Hausbegehungen durch das Tiefbauunternehmen, die Verlegung der Leerrohre und der Bau der einzelnen Hausanschlusszuleitungen auf dem Plan. In den geplanten Ausbauabschnitten werden dabei rund 40 Kilometer Glasfasertrasse verlegt.

Für Verwaltungschef Olaf Plambeck steht fest: „Der Glasfaserausbau geht kontinuierlich voran. Aufgrund der notwendigen Erdarbeiten kommt es sicherlich immer wieder zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Aber bei gegenseitiger Rücksichtnahme läuft es.“

Bis 15. Mai kann Glasfaser noch kostenfrei gebucht werden

Plambeck fügt hinzu: „Der Weg ist das Ziel und Flintbek dann, bis auf einige Außenbereiche, flächendeckend versorgt.“ Ein Highlight: Das Aufstellen des Hauptverteilers, des sogenannten Point of Presence (PoP), am 10. November. Das garagengroße Gebäude wurde mit einem Schwerlastkran auf dem Gelände in der Müllershörn am Bahnhof platziert.

Von dort werden künftig die angeschlossenen Haushalte in der Gemeinde mit der Hauptleitung, also dem weltweiten Netz, verbunden werden. Apropos: Wer sich erst jetzt entscheidet, beim Glasfaserausbau durch die TNG mitzumachen, hat noch Glück. „Bis zum 15. Mai können sich auch Nachzügler bei uns melden, bis zu dem Zeitpunkt bleibt der Ausbau kostenfrei“, verrät Swenja Wettengel.