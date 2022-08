Die Polizei wurde am Sonnabend zu einem schweren Unfall in Altenholz gerufen: Bei der Kollision mit einem Linienbus wurde eine ältere Frau tödlich verletzt.

Eine ältere Frau wurde am Sonnabend, 27. August, in Altenholz in der Lindenallee von einem Linienbus erfasst. Nach Angaben der Polizei verstarb die Frau noch vor Ort.

