﻿Toller Tag auf dem Sportplatz: Das Dorffest Osdorf wird diesmal majestätisch

Osdorf. Osdorf treibt es bunt auf dem Sportplatz am Sonnabend, 20. August. Um 14.30 Uhr startet das große Dorffest, das bis in den späten Abend dauern soll. Der Verein „Wir sind Osdorf“ hat die Fäden in der Hand bei der Organisation. Eine besondere Überraschung wartet auch. Die Spannung steigt um 17 Uhr auf den Höhepunkt, denn dann wird die Dörps-Prinzessin gekürt. Einen Prinzen an ihrer Seite gibt es natürlich auch. Was es damit auf sich hat, erfahren die Festbesucher live vor Ort.

Was ist in Osdorf alles los an diesem Tag? Für Kinder haben sich die Organisatoren besonders viel ausgedacht. Eine Spiel- und Spaß-Meile wird die Altersgruppen von drei bis zwölf Jahren auf Trab halten. Eine Kinderdisco gehört ebenso dazu wie die Hüpfburg. Für alle, die altersmäßig darüber hinaus sind, gibt es auch Kurzweiliges, viele Infos über Aktive und Aktionen in der Gemeinde. Die Vereine aus dem Ort stellen sich vor und wirken zugleich mit am Fest.

Ab 19.30 Uhr wird es erneut spannend: Die Gemeinde verleiht den Ehrenamtspreis. Wer sich besonders intensiv für andere im Ehrenamt engagiert, hat Chance auf diese schöne Überraschung. Den Preis verleiht die Gemeinde. Der Bürgermeister verkündet, wer die Auszeichnung bekommt. Danach ist Start zur Disco für alle. Die Landjugend kümmert sich um die Musik. Für Verpflegung ist tagsüber gesorgt auf dem Sportplatz. Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls parat.