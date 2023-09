Abschied

Sie nehmen Abschied: Am Fundort des toten Jugendlichen (17) in Eckernförde legen Menschen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Derweil warnen Experten vor einer besonderen Form von Cannabis.

