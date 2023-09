Toter 17-Jähriger in Eckernförde: Wurde er bewusstlos auf den Parkplatz gebracht?

Eckernförde. Im Fall des tot auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in Eckernförde aufgefundenen 17-Jährigen haben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details bekannt gegeben. Demnach besteht der Verdacht, dass der Jugendliche in bewusstlosem Zustand aus einer Wohnung dorthin gebracht wurde. Parallel zu dem Transport soll der Rettungsdienst alarmiert worden sein. Weitere Details seien noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leiche des 17-Jährigen war am Sonnabend in Eckernförde im Bereich des Discounters in der Ostlandstraße gefunden worden. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, hielt sich der Jugendliche nach aktuellen Erkenntnissen vor seinem Tod mit mehreren jungen Männern in einer Wohnung in Eckernförde auf. In dieser soll auch eine größere Menge an Betäubungsmitteln gelagert worden sein. Die Ermittler haben zudem den Verdacht, dass in der Wohnung Drogen konsumiert wurden.

Verdacht des Drogenhandels in Eckernförde: Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehl wegen des Vorwurfs des „Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ gegen zwei Tatverdächtige beantragt. Das Amtsgericht hat diese auch erlassen, den Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Einen dringenden Tatverdacht gegen die Männer im Zusammenhang mit dem Tod des 17-Jährigen besteht aus Sicht der Ermittler derzeit nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Ursache zum Tod des Jugendlichen geführt hat, steht trotz einer inzwischen abgeschlossenen Sektion seines Leichnams noch nicht fest. Zur weiteren Abklärung sind unter anderem chemisch-toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Mit einem Ergebnis ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft allerdings erst in mehreren Wochen zu rechnen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Eckernförde und der Staatsanwaltschaft Kiel gingen unterdessen weiter.

KN