﻿Tourismus in Strande ist wieder im Aufschwung nach der Corona-Pandemie

Strande. Fast auf Vor-Corona-Niveau – diese Bilanz kann Heiko Drescher, Touristikchef in Strande, nach der Saison 2022 ziehen. Von Januar bis Ende September verzeichnete die Gemeinde rund 23 900 Übernachtungen bei 9630 Gästen in den Hotels. Damit liegen die Gästezahlen 8,4 Prozent beziehungsweise die Übernachtungen 9,4 Prozent unter den Zahlen aus 2019. „Wir sind einigermaßen an die Zahlen vor Corona herangekommen“, sagt Heiko Drescher.

Der Sprung zum vergangenen Jahr ist dagegen um einiges größer: Bei 15,8 Prozent mehr Übernachtungen als 2021 zählten die Hotels 56,2 Prozent mehr Gäste. Jedoch: Die Aufenthaltsdauer hat sich reduziert. Blieben die Urlauber 2021 im Schnitt 3,3 Tage im Ostseebad, waren es in dieser Saison nur 2,5 Tage.

Ostseebad Strande: Privatvermietungen werden wegen Alters weniger

316 Betten standen insgesamt zur Verfügung, darunter 144 in Ferienwohnungen, Apartments und Privatzimmern, der Rest in Hotels. Die 40 privaten Vermieter dieser Unterkünfte sind nicht verpflichtet, die Anzahl der Übernachtungen zu melden. Jedoch seien – noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie – überwiegend Ferienwohnungen und -häuser gebucht worden, sagt der Touristikchef.

Neun Betten seien in diesem Bereich weggefallen. Einige Vermieter würden aufgrund ihres Alters die Vermietung einstellen. „Da müssen wir schauen, wie wir in Zukunft zurechtkommen“, sagt Heiko Drescher. In zwei der Ferienwohnungen lebten in dieser Saison zudem Menschen aus der Ukraine.

„Wenn man die Inflation, die Kriege und die größere Konkurrenz dadurch, dass wieder mehr Reisefreiheit herrscht, bedenkt, sind wir sehr zufrieden“, sagt Heiko Drescher. Das gilt auch im Bereich der Strandkarten. Besonders der Verkauf der Saisonkarten sei mit einer Stückzahl von 74 und zehn Familienkarten sehr gut gewesen.

Kleine Engpässe mit Rettungsschwimmern, große Probleme mit Müll

Anders als beispielsweise in Surendorf mussten die Rettungsschwimmer in Strande nicht früher abziehen, sie blieben wie geplant bis Anfang September. Nur zu Anfang der Saison habe es kleine personelle Engpässe gegeben, erklärt der Touristikchef.

Dafür blieb ein anderes Problem in Strande unverändert: der Müll am Strand. Während der Saison sei der Bauhof 423 Stunden mit Müllsammeln beschäftigt gewesen. Das seien 17,6 ganze Tage. „Es ist immer noch ein großes Problem, dass Leute ihren Müll einfach am Strand liegen lassen“, sagt Heiko Drescher. Im kommenden Jahr wolle der Bauhof zehn 1000-Liter-Behälter an frequentierten Orten aufstellen, sagt der Touristikchef.

Neue Fahrradstraßen, große Nachfrage nach Leihrädern

Ein Bestandteil der Bilanz ist auch ein Blick auf den Verkehr im Ort. Der Bülker Weg und ein Teil der Dänischenhagener Straße wurden in dieser Saison zur Fahrradstraße umgewidmet, die Verkehrszählungen seien dadurch zurückgegangen. Gleichsam blieben die Einnahmen durch Parkplätze konstant zur Saison 2021.

Unterdessen habe die Gemeinde Auswirkungen durch das 9-Euro Ticket im Juni, Juli und August gespürt. Dadurch seien viele Tagestouristen mit dem Bus nach Strande gekommen. Zudem sei die Nachfrage nach Leihrädern des Strandhotels groß. Eine Station der Sprottenflotte gibt es in der Gemeinde nicht.

Wie im Vorjahr konnten mit dem Besuch des Leuchtturms keine Einnahmen erzielt werden. Er war wegen behördlicher Auflagen gesperrt. Unterdessen gibt es Bestrebungen in der Gemeinde, die Aussichtsplattform des Leuchtturms auf der Bülker Huk wieder für Einheimische und Touristen zugänglich zu machen.