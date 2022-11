﻿Trotz Krise: Firma Behn in Eckernförde bleibt auf Erfolgskurs

Der Spirituosenhersteller Waldemar Behn mit Sitz in Eckernförde zieht trotz Problemen bei der Rohstoffbeschaffung eine positive Bilanz für 2022. Die Preise für Produkte wie „Kleiner Feigling“, „Küstennebel“ und Co. dürften allerdings bald steigen.

In der Behn-Zentrale in Eckernförde blickt man auf ein solides Geschäftsjahr. (Archivbild)

Eckernförde. Rüdiger Behn ist Geschäftsführer des Spirituosenherstellers „Waldemar Behn“ mit Sitz in Eckernförde und zieht zum Jahresende trotz zahlreicher Herausforderungen eine überwiegend positive Bilanz für sein Unternehmen. Doch die politisch und wirtschaftlich instabile Zeit stelle die Firma vor allem bei der Rohstoffbeschaffung vor Probleme. Behn rechnet damit, dass diese Probleme auch über den Jahreswechsel hinaus bestehen werden.

Firma Behn in Eckernförde: Markt für Spirituosen stabil

Zum dennoch erfolgreichen Jahr hätten demnach vor allem die Pflege bestehender Marken, neue Impulse durch limitierte Editionen und Wachstum auf internationalen Märkten beigetragen. Für das Jahr 2023 prognostiziert Rüdiger Behn erneut einen stabilen Spirituosenmarkt mit einer wachsenden Bedeutung für die unteren Preissegmente.

„Das vergangene Jahr war ein herausforderndes, denn Pandemie, Krieg und Inflation sind, wie bei allen anderen Unternehmen in der Branche, auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen“, teilt Unternehmenschef Rüdiger Behn mit. „Persönlich und unternehmerisch hat uns das Jahr gelehrt, flexibel, offen, achtsam und vor allem auch dankbar zu sein.“

„Kleiner Feigling“ aus Eckernförde als Kernmarke bleibt gefragt

Die Kernmarken des Unternehmens wie „Kleiner Feigling“ hätten im zurückliegenden Jahr gute Absatzzuwächse verzeichnen können. Auch der Verkauf regionaler Marken wie des Likörs „Küstennebel“ und des nordischen Aperitifs „Andalö“ ist den Angaben zufolge gewachsen.

Zurückführen lasse sich diese Entwicklung auf den anhaltenden Trend der Deutschen, ihren Urlaub an der Nord- und Ostsee zu verbringen. Neben dem regionalen Bezug gewinne die Suche nach Authentizität bei Produkten zunehmend an Bedeutung, bilanziert das Unternehmen mit rund 260 Beschäftigten in einer Mitteilung.

Auch wenn das Tal der Pandemie durchschritten scheine, stellten der Krieg in der Ukraine und damit die Störung internationaler Lieferketten, der Anstieg der Beschaffungskosten sowie die Preise für Treibstoff, Strom und Gas das Familienunternehmen vor Probleme. „Die Herausforderungen auf der Einkaufsseite sind sehr groß, denn die Versorgung in gewünschter Menge zum gewünschten Zeitpunkt ist von fast keinem Lieferanten zu gewährleisten“, sagt Rüdiger Behn.

Herstellung von Spirituosen: Preise für Rohstoffe und Materialien stark gestiegen

„Folglich sind die Preise für Rohstoffe und Materialien weit mehr gestiegen als die veröffentlichte Inflationsrate glauben lässt.“ Die Folge: „Kundinnen und Kunden müssen leider mit Preiserhöhungen rechnen, jedoch werden wir einen Teil dieser Erhöhungen, die wir auf der Einkaufsseite nicht vermeiden können, selbst tragen“, kündigt Behn an.

In Bezug auf den Spirituosenmarkt prognostiziert Branchenkenner Rüdiger Behn für die Zukunft: „Das Jahr 2023 wird von einer Rezession in Deutschland geprägt sein. Die allgemein verfügbare Kaufkraft wird abnehmen. Der Spirituosenmarkt wird trotzdem stabil bleiben, jedoch werden die Preiseinstiegssegmente wieder an Bedeutung gewinnen.“