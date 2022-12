Trunkenheitsfahrt auf der B 76: Polizei sucht Zeugen

In Schlangenlinien ist ein schwarzer Kia am Sonnabend von Kiel aus Richtung Eckernförde gefahren. Die Polizei stellte später bei einer Kontrolle eine Trunkenheitsfahrt fest. Die Ermittler suchen nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Kias gefährdet wurden.

Eckernförde. Auf der B 76 ist am Sonnabendmorgen ein schwarzer Kia Rio mit getönten Heckscheiben und einem stark verdreckten hinteren Nummernschild aufgefallen: Das Fahrzeug wurde von 9 bis 9.30 Uhr in Schlangenlinien über die Bundesstraße aus Kiel in Richtung Eckernförde gelenkt.

An einer Ampel in Eckernförde blieb das Auto stehen, obwohl Grün war, und setzte sich laut Polizei erst nach dem Hupen mehrerer Verkehrsteilnehmer sowie dem Überholen eines anderen Fahrzeugs fort.

Polizei kontrollierte den Wagen

Eine spätere Kontrolle ließ die Zweifel an der Fahrtüchtigkeit erhärten, teilen die Ermittler mit. Es wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Nähere Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin machten sie nicht.

Die Polizei in Eckernförde sucht nun Menschen, denen das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen ist, sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet worden sind. Insbesondere geht es um die Person, die den Kia an der Ampel mit ihrem Auto überholt hat. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 04351/9080 entgegen.