﻿TSV Bordesholm: Das ist der Grund, warum der Hauptsponsor verschnupft ist

Die Drohung von Serverin Jaacks, Vorsitzender des TSV Bordesholm, die Fußballmannschaft aus der höchsten Klasse in Schleswig-Holstein aus finanziellen Gründen abzumelden, hat hohe Wellen geschlagen. Der Hauptsponsor des Vereins zeigte sich verschnupft. Das sind die Gründe.

Bordesholm. Die Drohung von Severin Jaacks, Vorsitzender des TSV Bordesholm, aus finanziellen Gründen möglicherweise das Ligateam aus der Fußball-Oberliga abzumelden und einen Zwangsabstieg in die Kreisliga zu riskieren, hat für eine Menge Zündstoff, vor allem auch in der Wirtschaft und Kommunalpolitik, gesorgt. Bis zum 1. März sucht der Verein neue Sponsoren, die ausschließlich im Ligabereich ein Loch von 50 000 Euro stopfen können. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Der reguläre Betrieb im Verein ist nicht betroffen.