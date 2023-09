﻿TSV Bordesholm: Gemeinde will Tribüne sanieren, aber Vertrag kündigen

Bordesholm. Die Gemeinde Bordesholm will die Haupttribüne im Sportpark Möhlenkamp 2024 sanieren lassen. Das Areal, auf dem unter anderem der Fußball-Oberligist TSV Bordesholm zu Hause ist, gehört der Kommune. Die Kosten werden auf 110 000 Euro geschätzt. Zum Jahresende will die Gemeinde außerdem den Pauschalvertrag zur Pflege des Grundstücks kündigen. Momentan bekommt der Verein jährlich 109 000 Euro – damit kam man aber 2022 nicht aus. 

Im Ausschuss für Kultur und Soziales sind die Themen zum ersten Mal beraten worden. Nach Angaben von Sven Ingwersen, Leiter des Bau- und Ordnungsamts des Amtes Bordesholm, ist die in den 1970er-Jahren gebaute Tribüne in die Jahre gekommen. „Es zeigen sich Bodenabsackungen an verschiedenen Stellen. Dadurch ist es zu vielen Unebenheiten gekommen, und die vorhandenen Gehwegplatten ragen teilweise mehrere Zentimeter hervor“, so Ingwersen in der Vorlage. Er weist außerdem darauf hin, dass der Unterbau nicht mehr ausreichend befestigt ist.

TSV Bordesholm: Sperrung der Tribüne ist noch nicht im Gespräch

Von einer Sperrung der Tribüne wird noch nicht gesprochen. Aber: „Aktuell erfolgen regelmäßig notwendige Reparaturen, um die Sicherheit der Zuschauer nicht zu gefährden. Dies ist auf Dauer jedoch nicht zielführend und auch nicht nachhaltig“, so Bauamtsleiter Ingwersen deutlich. Je Heimspiel kommen teilweise bis zu 150 Zuschauer, die sich jedoch im weiten Rund des Sportparks verteilen.

Nach einer Schätzung kostet die Sanierung 110 000 Euro. Der Kreis will sich mit 23 300 Euro beteiligen, das Land hat eine Förderung am 9. Mai abgelehnt. Der Eigenanteil der Kommune beläuft sich somit auf rund 87 000 Euro. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) freute sich nach der Sitzung, dass die Maßnahme positiv auf den Weg gebracht wurde.

Die Tribüne des TSV Bordesholm soll 2024 saniert werden. © Quelle: Frank Scheer

Der TSV Bordesholm hat im Jahr 2022 bei der Grundstückspflege und Unterhaltung des Areals am Möhlenkamp rund 25 000 Euro mehr als die veranschlagten 109 000 Euro ausgeben müssen. Die Gemeinde soll das Defizit tragen, aber den Vertrag zum Jahresende kündigen. Für 2024 soll mit dem Vereinsvorstand eine neue Lösung gefunden werden.

Im Kultur- und Sozialausschuss in Bordesholm wurden sowohl die Sanierung als auch die Kündigung des Vertrages befürwortet. Im Haupt- und Finanzausschuss dreht es sich am Mittwoch, 27. September, ab 18.30 Uhr im Rathaus nochmals um die beiden Punkte. Am Dienstag, 10. Oktober, wird die Gemeindevertretung (ab 18.30 Uhr, Rathaus) über die dringend notwendige Sanierung entscheiden. Seitens des 1700 Mitglieder zählenden Vereins war am Mittwoch keine Stellungnahme zu bekommen.

