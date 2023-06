﻿TSV Flintbek: Premiere für Freiwilliges Soziales Jahr

Flintbek. Der eine Traum erfüllt sich demnächst: Das neue Bürger- und Sportzentrum, in dem auch der TSV Flintbek untern anderem seine neue (Büro)Heimat finden wird, soll am Sonnabend, 10. Juni 2023, offiziell eröffnet werden. Der nächste Traum vom TSV Vorstand könnte spätestens im September Wirklichkeit werden: Der Verein aus Flintbek sucht einen FSJler oder eine FSJlerin.

Genau das ist eine Premiere. Aber: „Davon träume ich schon lange“, gesteht TSV-Vorsitzender Jürgen Lüneberg. „Es wäre doch toll, wenn jemand sein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Flintbek verbringt und damit auch frischen und besonderen Wind in unser Team bringt“, fügt er noch hinzu.

Premiere beim TSV Flintbek: FSJler oder FSJlerin gesucht

In den kommenden Tagen und Wochen soll auf unterschiedlichen Kanälen nach einem FSJler oder einer FSJlerin gesucht werden. „Wir möchten, dass der oder die Neue unter anderem beim Training für Kinder und Jugendliche mitwirkt“, erklärt Reimund Rosenberger, Kassenwart beim TSV und für den „Papierkram“ zuständig.

„Es waren einige mehrseitige Formulare, die wir für die neue Stelle ausfüllen und absenden mussten“, erinnert sich Rosenberger. Dazu kam es noch zu einem Gespräch mit den Verantwortlichen beim Landessportverband. „Das muss alles seinen ordnungsgemäßen Gang gehen“, so Rosenberger.

Dabei wünscht sich der Vereinsvorsitzende Jürgen Lüneburg, der sich am Freitag, 2. Juni, anlässlich der Hauptversammlung des Vereins erneut zur Wahl stellen wird, auch, dass er oder sie beispielsweise sportliche Einheiten in den örtlichen Kindergärten anbietet.

„Unser Wunschkandidat oder unsere Wunschkandidatin sollte Lust am Sport, aber auch am Umgang mit Menschen haben“, fügt Lüneberg noch hinzu. Aber auch Erleichterung in der Vorstandsarbeit soll es durch ihn oder sie geben. „Vielleicht gibt es auch Unterstützung bei der Organisation des Sportfestes.“

Für Lüneberg steht fest: „Dadurch werden wir flexibler. Vielleicht könnten wir auch Übungseinheiten in den Vormittagsstunden, beispielsweise im neuen Bürger- und Sportzentrum anbieten.“ Lüneberg ist überzeugt, dass „diese Stelle uns weiterbringen wird, auch in der Zusammenarbeit mit der Schule am Eiderwald“.

Der TSV Flintbek hat rund 1850 Mitglieder, Jürgen Lüneberg ist sehr zufrieden mit der Entwicklung des Vereins. „Trotz Corona können wir auf konstante Mitgliederzahlen blicken. Das freut uns im Vorstand besonders. Wir sind aufgrund der vielen Sparten breit aufgestellt und das ist gut so.“

Bürger- und Sportzentrum Flintbek: Eröffnung am 10. Juni 2023

Lange musste man sich beim TSV – nach dem Brand des Bürger- und Sportzentrums im Mai 2018 – gedulden, bis es in Sachen Neubau wirklich wieder losging. Aber am Sonnabend, 10. Juni, wird der Neubau ab 11 Uhr eingeweiht.

„Das war eine lange und nicht einfache Zeit mit den Container-Umkleiden und Duschen, aber nun freuen wir uns sehr auf das neue Bürger- und Sportzentrum“, betont Lüneberg, der dort bereits am Freitag, 2. Juni, die Jahresversammlung des TSV eröffnen wird.

Die Ausschreibung der FSJ-Stelle für 38,5 Stunden die Woche bei 26 Tagen Urlaub und einer Vergütung von 330 Euro pro Monat richtet sich an Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren.

