﻿„Türen auf mit der Maus“ bei der Trauerbegleiterin für Kinder

Eckernförde. Jedes Jahr ruft das Team der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober zur Aktion „Türen auf mit der Maus“ auf. An dem Feiertag öffnen verschiedene Unternehmen, Organisationen und Vereine ihre Türen und stellen für Kinder ein Programm zusammen. Es beteiligen sich unter anderem Kliniken, Theater oder auch Handwerksbetriebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Eckernförde öffnet Sterbe- und Trauerbegleiterin Angela Fuß die Türen zu ihrer Praxis. Von elf bis 15 Uhr lädt sie bis zu zehn Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren dazu ein, sich mit den Themen Trauer und Abschied auseinanderzusetzen. Gemäß dem diesjährigen Motto „Wertvolle Schätze“ wolle man zusammen die wertvollen Schätze suchen, die in der Begegnung mit Trauer zu finden seien.

„Trauer ist ein Gefühl, das Kinder gut kennen. Vielleicht vermissen sie jemanden, der nun an einem anderen Ort wohnt, vielleicht ist mal ein geliebtes Kuscheltier im Zug liegen geblieben oder vielleicht haben sie auch schon den Tod eines Haustieres oder Menschen verkraften müssen“, erklärt Angela Fuß. „Oft wollen wir ein trauriges Kind möglichst schnell trösten und sagen dann: Das wird schon wieder, du musst nicht traurig sein.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrer Praxis im TÖZ in Eckernförde möchte sie alternative Möglichkeiten zum Umgang mit Trauer vorstellen. Geplant sind ein gemeinsamer Gang in die Natur, kreative Aktionen wie Malen und Töpfern, einer Geschichte ui lauschen und Lieder zu singen und am Ende ein kleines Ritual. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.wdrmaus.de und www.fraufussgehtmit.de sowie telefonisch unter 04351-4861180.

KN