﻿Silvesterläufe mit Hund, Losaktion oder über geheime Waldwege in SH

Shopping-Pause bei Famila und Aldi in Dietrichsdorf

Hier ist einiges im Wandel: Auf dem Einkaufsgelände an der B 502 in Dietrichsdorf baut Familia um, Aldi vergrößert sich, und es entsteht ein neues Gebäude, in das unter anderem der Drogeriemarkt DM einzieht. Wegen des Umbaus schließen Aldi und Famila vom 2. Januar bis Ende Mai.