Raub auf Spielhalle in Rendsburg: Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine Spielhalle in der Königsstraße in Rendsburg ausgeraubt. Sie fesselten zwei Anwesende und konnten mit einem höheren dreistelligen Betrag flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Raubs.

Eine Spielhalle in Rendsburg ist in der Nacht zu Dienstag überfallen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Rendsburg. Zwei Männer haben am Dienstag, 20. Dezember, gegen 0.10 Uhr eine Spielhalle in der Königsstraße in Rendsburg überfallen. Die beiden konnten einen höheren dreistelligen Geldbetrag erbeuten und fliehen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden unbekannten Täter betraten gegen 0.10 Uhr die Spielhalle, beide waren mit einer Schusswaffe bewaffnet. In der Spielhalle befanden sich zu dem Zeitpunkt ein 42-jähriger Mitarbeiter der Spielhalle sowie ein 52-jähriger Gast.

Raub auf Spielhalle in Rendsburg: Täter fesselten zwei Anwesende

Die Täter fesselten die beiden Anwesenden an Händen und Füßen. Sie entnahmen einen höheren dreistelligen Geldbetrag aus dem Kassenbereich und stahlen dem Gast seine Geldbörse. Dann flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer der Täter war circa 1,80 Meter groß, schlank, circa 30 Jahre alt und Deutscher. Er trug eine graue Jogginghose und helle Turnschuhe. Der zweite Täter war ebenfalls schlank, circa 1,60 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von südländischem Aussehen. Er trug einen grünen Kapuzenpullover, eine braune Jacke und schwarz-weiße Turnschuhe. Der Mann hatte eine schwarze Umhängetasche dabei, in der das gestohlene Geld verstaut wurde.

Polizei Rendsburg sucht nach Zeugen des Raubs

Die Polizei Rendsburg sucht nach Hinweisgebenden, die in der Nacht zu Dienstag in der Innenstadt in Rendsburg etwas Verdächtiges beobachten konnten, die beschriebenen Personen gesehen haben oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Königsstraße entdeckt haben. Auch wer in den Tagen zuvor in der Nähe der Königsstraße in Rendsburg auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, kann sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04331/2080 entgegen.