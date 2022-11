﻿„Wir haben unsere Quote übererfüllt“

Die Unterbringung von Geflüchteten stellt die Kommunen vor große Aufgaben. In Flintbek wird derzeit ein Containerdorf erstellt, das weitere 100 Menschen aufnehmen kann. Die Quote selbst ist erfüllt.

Flintbek. Geschätzt sind bereits rund eine Million Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg nach Deutschland geflohen – vielerorts haben die Gemeinden sich rechtzeitig vorbereitet und entsprechende Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Auch Flintbek konnte von Beginn an den Flüchtenden helfen. Auch für die kommenden Wochen und Monate ist man gut gerüstet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Flüchtlingsstrom ist und bleibt ein Thema – auch die Gemeinde Flintbek hat von Beginn an Flüchtlinge aufgenommen. Zuständig ist Amtsleiter Dirk Hagenah, für ihn steht in dem Zusammenhang fest: „Die Gemeinde Flintbek hat ihre Quote übererfüllt.“

115 Ukraine-Flüchtlinge wurden bisher untergebracht

Mit Zahlen kann er das belegen. „Die Ukraine-Quote für 2022 liegt bei 104 Personen, wir haben 115 unterbringen können“, so Hagenah. Dabei darf man nicht vergessen: „Auch Flüchtende aus anderen Staaten kommen zu uns, wir haben weitere 18 Asylsuchende untergebracht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit wird an dem neuen Containerdorf gearbeitet. Die Container stehen bereits, doch müssen noch einige Restarbeiten erledigt werden. „Die beiden Containerreihen sollen noch mit einer Überdachung verbunden werden“, erläutert Hagenah.

Zuerst sollten die ersten zehn Container auf der Festwiese im Bereich Dickskamp installiert werden, doch die unterschiedlichen Höhen auf der Fläche ließen das nicht zu. So wurde ein neuer Platz gesucht, und man wurde in der Heinrich-Hertz-Straße fündig.

Lesen Sie auch

Dort können unter optimalen Bedingungen 100 Menschen untergebracht werden. Die Container sind inzwischen fast alle eingerichtet: „Betten, Schrank, Tisch und Stühle wurden bereits geliefert und sind in den einzelnen Räumen verteilt.“ Dazu habe man die benachbarten Räumlichkeiten der ehemaligen Tierarztpraxis vom Eigentümer anmieten können.

„Dort entstehen die Aufenthaltsräume, aber auch die Lagerräume“, verrät Hagenah. Und dort werden auch die Waschmaschinen und Trockner installiert. „Und wir werden dort ein Büro für eine Betreuungskraft oder einen Hausmeister einrichten. Denn bei so vielen Flüchtlingen muss sich jemand vor Ort kümmern“, ist Hagenah überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Tierarztpraxis befindet sich auch die Küche, aber: „Dort ist nur ein Herd mit vier Kochstellen, auch da müssen wir noch erweitern.“

Für überraschende Gäste hat Dirk Hagenah im Übrigen immer ein Zimmer frei. „Egal, wie die Lage ist, ein Zimmer halte ich immer frei. Denn es ist immer so, dass überraschend am Freitagmittag jemand vor der Tür steht und eine Möglichkeit zur Unterbringung sucht“, weiß er aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.

Die Arbeit wird 2023 nicht weniger werden

In Flintbek hat man rechtzeitig reagiert. Bereits kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine nahm das Lagezentrum der Gemeinde Flintbek unter Leitung von Bürgermeister Olaf Plambeck, Büroleiterin Sonja Baller und Amtsleiter Dirk Hagenah die Arbeit auf.

Fast vorbildlich für viele andere Gemeinden klappt es in Flintbek mit der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten. Woran liegt das? „Wir haben uns das Motto ,einfach machen’ auf die Fahnen geschrieben. Und wenn es nicht ganz optimal ist, dann wird hinterher eben nachjustiert“, sagt Hagenah.

Die Arbeit mit den Geflüchteten wird so schnell nicht enden, wenn man zum Kriegsgeschehen in die Ukraine sieht. Fest steht in dem Zusammenhang auch: „Am 1. Januar 2023 gibt es eine neue Quote vom Land für die Kommunen“, sagt Dirk Hagenah. Und er hat noch etwas im Blick: „Aufgrund der Verwaltungsfusion wird es am 1. Juni eine gemeinsame Quote von Flintbek und Molfsee geben.“