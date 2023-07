﻿Die Facetten des Seins: Vater und Tochter stellen in St. Nicolai aus

Eckernförde. St. Nicolai holt die Kunst in die Kirche. Die zweite Ausstellung in diesem Jahr widmet sich der Malerei von Ulf und Hanna Petermann. Vater und Tochter haben eine Präsentation zusammengestellt, die unter dem Titel „Rhythmus, Bewegung und die Frage nach allem“ steht. Dabei vereinen sich musikalische, tänzerische und metaphysische Motive.

Auf der großen Bildtafel hockt vor dunklem Hintergrund ein Mann. Er ist unbekleidet, ein Synonym für den Menschen an sich. Sein Rücken, wie von einem Lichtstrahl beleuchtet, krümmt sich, als stehe er unter Spannung. Der Betrachter spürt, dass Adam sich im nächsten Moment aufrichten wird. Die Menschwerdung, den Schritt zum aufrechten Gang, hat Ulf Petermann in einer eindrucksvollen Szene festgehalten, die sich auf einen entscheidenden Entwicklungspunkt fokussiert.

Die Patina des Vergänglichen auf der Leinwand

Petermann zählt zu den Norddeutschen Realisten. Doch arbeitet er auch an der Grenze des Abstrakten, des Ungezeigten. Beispiele dafür sind seine großformatigen Türbilder. Die Muster sind rostige Hafentore, an denen die Farbschichten abblättern, an denen Unbekannte Graffiti hinterlassen haben. Der Maler hebt sie aus ihrem Umgebungs-Kontext heraus, wirft ihre Patina des Vergänglichen an die Leinwand. Rostrote und blaue Töne korrespondieren mit Farben, die sich auch in der St.-Nicolai-Kirche wiederfinden.

Im Kontrast dazu stehen die kleinen Badeszenen von Petermann. Sie stellen Badegäste in typischen Positionen dar, etwa wenn sich eine Frau ihren Badeanzug zurechtzupft. Ein Bild zeigt auch ein Porträt der Tochter, so wie Hanna Petermann ihren Vater porträtierte. „Ich bin in einem Atelier groß geworden“, erzählt die heute 42-Jährige. Das hatte sich damals in der Wohnung der Familie befunden. Farben und Bilder gehörten zu ihrer Kindheit, prägten ihre Entwicklung mit. So finden sich manche Parallelen wie die Hintergrundgestaltung in den Werken von Vater und Tochter.

Von der Musik zur Malerei zurückgefunden

Doch Hanna Petermann schlug zunächst einen anderen Weg ein. Sie studierte Musik, spielte zuletzt die Querflöte im Bremer Philharmonischen Orchester. Dann gewann die Malerei wieder die Oberhand. Sie kündigte und konzentrierte sich ganz auf die Arbeit mit Pinsel, Zeichenstift und Leinwand. „Schon als Kind wollte ich Malerin werden“, sagt Hanna Petermann.

Hanna Petermann ist auch Musikerin. Eine ihrer Vorlieben gehört der Jazz-Musik, die sich in ihren Bildern wiederfindet. © Quelle: Christoph Rohde

In ihren Arbeiten kommt die Liebe zur Musik zum Ausdruck. Sie zeigt Jazzmusiker in großformatigen Porträts, die mit leichten Bewegungsunschärfen die Dynamik des Musizierens einfangen. Sie stellt aber auch Jazzbands im atmosphärischen Gegenlicht dar, dessen Schattenrisse die dampfende Stimmung spiegeln. Daneben finden sich Ballerinen und Sumo-Ringer als spannender Kontrast, der sich in der ritualisierten Bewegung verbindet. „Sie vermitteln ein Flow-Gefühl – so wie Malen und Musizieren auch“, sagt Hanna Petermann.

Kunst als Beitrag zur Öffnung von Kirche

Pastor Dirk Homrighausen ist froh, diese Ausstellung in der St.-Nicolai-Kirche präsentieren zu können. „Die Bilder von Vater und Tochter treten hier in Beziehung zueinander, aber auch zum Raum“, sagt er. So wie eines der Tor-Bilder, dessen Backsteinfragmente fast nahtlos in die historische Backsteinmauer der Kirche übergehen. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem Dahinter, nach dem „Was kommt danach?“. Die Kunstausstellung ist für Homrighausen ein Beitrag zur Öffnung von Kirche zum Weiten des Blicks.

„Rhythmus, Bewegung und die Frage nach allem“, Malerei von Ulf und Hanna Petermann, bis 27. August in der Eckernförder St.-Nicolai-Kirche. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

