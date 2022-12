﻿Wie soll die Eckernförder Innenstadt in Zukunft aussehen?

Offener Brief an die Stadt

Offener Brief an die Stadt

Offener Brief an die Stadt Offener Brief an die Stadt

Ob Kammermusiktage, Kunstausstellungen, Jazz oder Vorträge in Plön: Der Veranstaltungskalender des Kulturforums zeigt das große Spektrum an Veranstaltungen, die in der ehemaligen Schwimmhalle am Plöner Schloss stattfinden. Der Gastgeber macht jetzt deutlich, dass so etwas aber auch kostet.