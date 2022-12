Die Stadt Rendsburg stemmt in diesen Tagen ein Mammutprojekt: Nach den Ferien hat die Kreide für Tausende Schülerinnen und Schüler ausgedient. Mehr als 250 Klassenräume werden mit digitalen Tafeln ausgerüstet. Eine Zäsur für den Unterricht.

Rendsburg. Die Technik ist nicht neu, war flächendeckend für viele Schulträger bisher aber unbezahlbar. Bundesweit werden Schulen seit Jahren nach und nach mit digitalen Tafeln ausgerüstet, die den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern viele Vorteile bieten sollen. Jetzt macht die Stadt Rendsburg ernst bei der Digitalisierung: In diesen Ferien werden 256 Klassenräume in allen elf allgemeinbildenden Schulen in städtischer Trägerschaft mit digitalen Tafeln ausgestattet.