﻿Umtausch der Führerscheine: Schnellschalter in Rendsburg kommt gut an

Birgit Bestmann arbeitet am Schnellschalter der Führerscheinstelle in Rendsburg. Dort tauschen derzeit zwischen 50 und 60 Menschen pro Tag ihre Führerscheine.

Rendsburg. Und wieder müssen bis zum Jahresende im Kreis Rendsburg-Eckernförde schätzungsweise 8000 Führerscheine umgetauscht werden. Betroffen sind diesmal Inhaber, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren sind. Sie müssen bis zum Stichtag ihre grauen oder rosafarbenen Führerscheine durch eine der neuen Plastikkarten ersetzen, wenn sie diese noch nicht haben. Aus den Erfahrungen der ersten Umtausch-Aktion im vergangenen Jahr hat der Kreis gelernt und die Möglichkeiten zum Umtausch im Sommer ergänzt. Seit Ende August gibt es zum Beispiel einen Expressschalter in der Zulassungsstelle in Rendsburg, der nur für dieses Thema genutzt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neuer Führerschein von der Bundesdruckerei

Täglich kommen aktuell zwischen 50 und 60 Kunden, um dort ihre Scheine umzutauschen. „Die Menschen kommen nicht nur aus Rendsburg und der Umgebung, sondern aus dem ganzen Kreisgebiet zu uns“, sagt Mitarbeiterin Birgit Bestmann. Die Bearbeitung geht schnell. „Ich habe heute gehört, dass die Bundesdruckerei derzeit nur etwa zwei Wochen braucht, bis der neue Führerschein im Briefkasten ist“, sagt Bestmann.

Gebühr für Umtausch von Führerschein: 30,20 Euro

Doch zuvor müssen die Anträge und Unterlagen zum Umtausch abgegeben und die Gebühr in Höhe von 30,20 Euro per Karte bezahlt werden. „Wichtig ist, dass alle Unterlagen vollständig sind“, sagt Jörn Klatt, Leiter der Verkehrsbehörde beim Kreis. Dazu gehören neben dem ausgefüllten und unterschriebenen Antrag, den sich die Betroffenen auf den Internetseiten des Kreises herunterladen können, auch Kopien von Personalausweis und Führerschein (Vorder- und Rückseite) sowie ein biometrisches Passfoto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Biometrisches Passfoto ist nötig

Vor allem das Foto sorge dagegen bei der ebenfalls neu eingerichteten digitalen Antragstellung häufiger für Probleme. „Oft sind die Bilder in nicht ausreichender Qualität eingescannt“, sagt Klatt. „Dann schreiben wir die Antragsteller selbstverständlich an. Aber das Verfahren zieht sich in die Länge.“

Bis jetzt haben mit rund 4100 Inhabern schon mehr als die Hälfte der in diesem Jahr betroffenen ihren Führerschein beim Kreis umgetauscht. Doch schätzungsweise mehr als 3000 Inhaber müssen dies noch bis zum 19. Januar erledigen und ihre neue Karte dann in den Händen halten. Mit Blick auf die Feiertage und die Bearbeitung durch die Bundesdruckerei könnte es für viele Betroffene eng werden. Daher auch der Appell von Jörn Klatt: „Wer bis jetzt noch nicht umgetauscht hat, möge in den kommenden Tagen bitte noch am Schnellschalter vorbeikommen.“

Lesen Sie auch

Der Expressschalter im Rendsburger Kreishaus, an dem ausschließlich Führerscheine getauscht werden, hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Mittwochs zudem bereits ab 7.15 Uhr.