Unbekannte zerkratzen in Barkelsby sieben Autos

Was ist einer 84-Jährigen beim Schwimmen in einem Baggersee in Neumünster passiert? Auch am Freitag gab es auf diese Frage keine Antwort. Am Himmelfahrtsfeiertag um 16.30 Uhr hatten Ersthelfer den Rettungsdienst alarmiert und die unterkühlte Seniorin aus dem Wasser gezogen.