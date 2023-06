﻿Unfall auf der A7 bei Warder: Mädchen (8) kommt verletzt ins Krankenhaus

Warder. Mit leichten Verletzungen ist am Sonntagnachmittag ein Mädchen nach einem Unfall auf der Autobahn A 7 ins Krankenhaus gebracht worden. Die Achtjährige saß in einem der drei Fahrzeuge, die in einen Zusammenstoß bei Warder verwickelt waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Informationen der Kieler Nachrichten kam es gegen 13.30 Uhr auf der A 7 in Richtung Hamburg zu hohem Verkehrsaufkommen. „Bei Warder ging es nur noch mit rund 20 km/h voran, fast wie bei einem Stau“, teilt die Autobahnpolizei Neumünster auf Nachfrage mit. Ein Verkehrsteilnehmer soll den zäh fließenden Verkehr übersehen haben und auf ein Fahrzeug aufgefahren sein. Dieses wiederum sei auf ein vorausfahrendes Auto geprallt.

Stau auf der A7 bei Warder nach Unfall

Bis auf das achtjährige Mädchen wurden keine weiteren Insassen bei dem Unfall verletzt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten demnach kurzzeitig komplett. Später leitete die Autobahnpolizei die Fahrzeuge über den Beschleunigungsstreifen und die Standspur an der Unfallstelle vorbei. In der Folge bildete sich ein rund vier Kilometer langer Stau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da die Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden mussten, kam es bis etwa 15.30 Uhr zu Behinderungen auf der A 7 Richtung Hamburg. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

Lesen Sie auch

Ein wesentlicher Grund für das hohe Verkehrsaufkommen war am Sonntag, dass das Nordrhein-Westfalen seit über einer Woche Sommerferien hat. Viele Familien aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland waren in Schleswig-Holstein und in Dänemark im Urlaub – und befinden sich nun auf dem Rückweg in den Süden.

KN