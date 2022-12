Unfall an Heiligabend: Autofahrer bei Langwedel tödlich verunglückt

Langwedel. Ein Autofahrer ist Heiligabend auf der Landesstraße 298 zwischen Blumenthal und Langwedel tödlich verunglückt. Die Ursache des Alleinunfalls konnte bislang nach Angaben der Polizeileitstelle in Kiel noch nicht ermittelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der schwere Unfall hat sich gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Langwedel ereignet. Der 48-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei das Auto frontal mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, so die weiteren Angaben.

Lesen Sie auch

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Langwedel und Nortorf waren im Einsatz. Die Landesstraße 298 musste wegen des Rettungseinsatzes zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden, teilte die Einsatzleitstelle weiter mit.