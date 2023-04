Unfall auf B 203 bei Hamdorf: Kollision beim Überholen

Bei einem Unfall am Sonnabend sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Autos prallten bei einem Überholvorgang auf der B 203 in der Nähe von Hamdorf zusammen.

Hamdorf. Als am Sonnabend ein Kleintransporter auf der B 203 abbiegen wollte, ist er mit einem weiteren Auto, das im Überholvorgang war, zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich bei dem Aufprall drei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der 31-jährige Mann war um 14.45 Uhr mit seinem Transporter von Hamdorf in Richtung Prinzenmoor unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 42-jährige Frau mit ihrer achtjährigen Tochter. Die Fahrerin setzte an, um den Kleintransporter zu überholen. Zeitgleich wollte der Mann nach links in die Straße Hamdorf-Kamp abbiegen. Er bemerkte das Auto hinter sich und lenkte den Transporter zurück auf den rechten Fahrstreifen, um eine Kollision zu verhindern.

Im selben Moment schwenkte allerdings auch die 42-Jährige zurück und prallte wegen ihrer höheren Geschwindigkeit gegen das andere Auto. Der Sachschaden beträgt insgesamt 8000 Euro.