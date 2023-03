Unfall auf der A210 bei Bredenbek: Autobahn ist wieder frei

Die A210 in Richtung Rendsburg war am Freitagvormittag auf Höhe Bredenbek voll gesperrt. Grund dafür war ein Unfall.

Bredenbek. Nach einem Unfall bei Bredenbek war die A210 in Richtung Rendsburg am Freitag über mehrere Stunden voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Am Mittag wurde die Sperrung aufgehoben.

Beim Überholen soll ein Fahrzeug ein anderes touchiert haben. Ein beteiligtes Auto landete in der Schutzplanke. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Um sie in ein Krankenhaus zu bringen, landete ein Hubschrauber auf der Autobahn. Diese wurde zwischen 9.10 Uhr und 12.30 Uhr für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde ab Bredenbek abgeleitet.