﻿Autobahn 215 bei Hoffeld: Pkw fährt auf Transporter auf

Ein Pkw ist am Mittwochmorgen auf der A 215 bei Hoffeld auf einen Transporter aufgefahren. Der Pkw-Fahrer erlitt dabei eine Kopfverletzung. Eine Fahrspur in Richtung Kiel musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Hoffeld. Bei einem Unfall auf der Autobahn 215 in Höhe Hoffeld ist ein Autofahrer laut Polizei am Mittwochmorgen am Kopf verletzt worden. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pkw vom Typ Audi gegen 6.50 Uhr auf einen Transporter aufgefahren. Er sei mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zur Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben, allerdings sind sowohl der Pkw als auch der Transporter nicht mehr fahrbereit. Ein Fahrstreifen der Autobahn 215 in Richtung Kiel musste nach dem Unfall für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau.