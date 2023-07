Mehrere Verletzte nach Unfall mit Polizeiauto bei Krogaspe

Kostenfrei bis 19:47 Uhr lesen

Sturmtief „Poly“

Feuerwehr in Neumünster rückt zu Sturmschäden aus

Zu neun sturmbedingten Einsätzen musste die Feuerwehr in Neumünster am Nachmittag ausrücken. In der Innenstadt hielt eine Leuchtreklame dem Sturmtief „Poly“ nicht stand, diverse Bäume ebenfalls.