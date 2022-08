Wie konnte es zu dem tödlichen Unfall in der Lindenallee in Altenholz kommen? Polizei und Gutachter gehen der Frage nach, warum ein Linienbus eine ältere Frau erfasst hat. Anwohner hatten von dem Zusammenstoß nichts mitbekommen.

Altenholz. Ein paar Kreidemarkierungen des Gutachters und der Polizei erinnern an den Unfall, der sich am Sonnabend in der Lindenallee in Altenholz zugetragen hat. Nach Angaben der Polizei erfasste ein Linienbus eine ältere Frau, Jahrgang 1938. Diese verstarb noch vor Ort.

Gut zu erkennen ist die mehrere Meter lange Bremsspur des großen Busreifens. Unklar ist, wie es zu diesem Unfall gegen 10.15 Uhr kam.