Unfall in Eckernförde: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Fahrerflucht in Eckernförde: Am frühen Montagmorgen fuhr eine Autofahrerin an der Kreuzung Flensburger Straße und Noorstraße gegen ein anderes Auto. Die Polizei Eckernförde sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Die Autofahrerin war mit ihrem Auto auf der Flensburger Straße geradeaus in Richtung Schleswig unterwegs. An der Kreuzung zur Noorstraße war die Ampel ausgefallen. Als eine weitere Autofahrerin nach rechts in die Flensburger Straße einbog, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Rechtsabbiegerin hielt direkt hinter der Unfallstelle an, aber die andere Frau fuhr weiter.

Unfall in Eckernförde: Wer hat den silberfarbenen Kombi beobachtet?

Bei dem unbekannten beteiligten Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen silberfarbenen Kombi handeln. Die Polizei Eckernförde sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang schildern und Angaben zu dem silberfarbenen Fahrzeug machen können. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter 04351/9080.

