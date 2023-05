Radfahrer in Fleckeby verletzt: Polizei sucht Unfall-Zeugen

Fleckby. Ein Unfall in Fleckeby gibt der Polizei Rätsel auf: Bei der Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto wurde der Radfahrer verletzt. Das beteiligte Auto entfernte sich aber vom Unfallort, so die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen, 21. Mai, um 4.36 Uhr in der Straße Am Holm. Hier wurde laut Polizei ein Radfahrer von einem schwarz-metallic-farbenen Auto angefahren. Zur Identität des Unfallverursachers konnte der Radfahrer keine Angaben machen. Lediglich die am Unfallort in Fleckeby hinterlassenen Bauteile könnten Aufschluss geben, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei handelt es sich um Teile, die einem BMW der 3er-Reihe zugeordnet werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise sowohl zum Unfallhergang als auch zu dem beteiligten Pkw unter der Telefonnummer 04351/9080.

KN